وطن النهار

خلقت وزارة التربية، مشكلة لأولياء الامور وأبنائهم الطلبة ذوي التطعيمة الواحدة، حينما وضعت شرط فحص الـ pcr على المتلقين جرعة واحدة حتى يتسنى لهم دخول المدارس وبدء عامهم الدراسي الجديد 2021/2022، حيث بات المعنيين في حيرة من أمرهم بسبب هذا الشرط، لاسيما ان المستوصفات الحكومية ترفض اجراء فحص البي سي آر للمطعمين.

في هذا الصدد، أكدت مصادر لـ «النهار»، أن وزارة التربية صعبت الأمور على الطلبة وأولياء الامور وجعلتهم في حيرة من أمرهم بشرطها على المطعمين بجرعة واحدة، موضحة أن اعداداً كبيرة من الطلبة توافدوا على مراكز المستوصفات لأجراء فحص الـ pcr غير أن هذه المراكز رفضت اجراء الفحص باعتبار أنهم مطعمون، وردوا عليهم «مالكم إلا المراكز الصحية الخاصة».

وذكرت المصادر، أن أولياء الامور توجهوا بأبنائهم للمراكز الصحية الخاصة التي باتت تكتظ بالمراجعين نتيجة توافد أعداد كبيرة من الطلبة، الامر الذي أصبح الكثير من هذه المراكز تشهد طوابير من المراجعين لاجل اجراء فحص الـ بي سي آر. من جانب آخر، وفيما يدشن نحو نصف مليون طالب وطالبة حضوريا عامهم الدراسي 2021/2022 في 889 مدرسة بعد إغلاق دام عام ونصف العام، قسمت الادارات المدرسية المتعلمين إلى قسمين (أ) و(ب) وفق خطة الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يلتزم طلبة المجموعة الاولى في دوامهم المدرسي اليوم ثم يتبعهم زملاؤهم من المجموعة الثانية غدا الاثنين.

واكدت المصادر، أن جميع قطاعات الوزارة لا تزال تعمل على سرعة الانتهاء من تجهيزات عودة الطلبة إلى مدارسهم صباح الأحد، موضحة أن أكبر عائق واجه الوزارة نقص عمال النظافة إضافة إلى بعض أعطال التكييف المفاجئة والتي قد تحصل في أي وقت.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت مهندسي وفرق الصيانة على جهوزية كاملة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص التكييف والصيانات، لافتة إلى وجود متابعة شخصية من قبل وكيل الوزارة أ. د. علي اليعقوب ووكيل قطاع المنشآت التربوية م. ياسين الياسين لجهوزية المدارس والتوجيه بالتعامل المباشر مع أي معوقات تواجهها المدارس.

وذكرت أن قياديي «التربية» شددوا على أهمية مراعاة ظروف بعض الأسر عند توزيع الطلبة إلى مجموعات في المدارس، إلا أن بعض الادارات المدرسية ضربت عرض الحائط بهذه التعليمات، مؤكدة أن توزيع الطلبة يتم بحسب الترتيب الأبجدي، معتبرين أن وجود أبناء في مدارس أخرى وحاجة بعض أولياء الأمور لنقل أبنائهم «ليست مشكلتهم، ولن نغيروا وضع أي طالب».

