نصف مليون طالب يدشِّنون العام الدراسي اليوم حضورياً

وطن النهار

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تدب الحياة، صباح اليوم، في مدارس الكويت الحكومية والخاصة في مختلف مراحلها الدراسية بعودة نحو نصف مليون طالب وطالبة لتدشين العام الدراسي الجديد 2021/2022 حضوريا، بعد إغلاق دام عام ونصف العام بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تستقبل المدارس الحكومية و(الخاصة العربية) طلبتها حضوريا وسط اتخاذ كل التدابير اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الطلبة وبما يحقق مصلحة العملية التربوية. في هذا السياق، أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية الدكتور عبدالمحسن الحويلة في تصريح لـ كونا، اتخاذ الوزارة كل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد لضمان جودة وانسيابية العملية الدراسية بتوجيه وإشراف مباشر من الوزير الدكتور علي المضف.

وشدد الحويلة على اهتمام (التربية) بشكل أساسي على توفير البيئة التعليمية المناسبة من خلال خطط استراتيجية عملت على المتابعة تربويا وتعليميا وإداريا وفنيا وفق مجموعة من المحاور بهدف ضمان سير العملية التربوية بانتظام.

وكانت (التربية) نشرت عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت مخططات إحصائية للمدارس والطلبة والمعلمين أظهرت أن مجموع مدارس الكويت يبلغ 1146 مدرسة نسبة المدارس الحكومية منها 85?95 في المئة بمجموع 985 مدرسة ونسبة المدارس العربية الخاصة 14?05 في المئة بواقع 161 مدرسة.

وعن أعداد المدارس الحكومية حسب المنطقة وفق ذلك المخطط الإحصائي جاء الترتيب بواقع 221 مدرسة في منطقة الأحمدي التعليمية و178 في العاصمة و177 في الفروانية و141 في الجهراء و122 في حولي وفي مبارك الكبير 117 وأخيرا التعليم الديني 29 مدرسة.

وبينت الإحصائية الخاصة بالطلبة أن عدد طلبة دولة الكويت بلغ 522220 طالبا وطالبة في حين يظهر المخطط الإحصائي للطلبة أن نسبة الطلبة بالتعليم الحكومي بلغ 84?13 في المئة بمجموع 439365 طالبا وطالبة وفي المدارس العربية الخاصة 15?87 في المئة بمجموع 82855 طالبا وطالبة.

كما أظهر المخطط الإحصائي أن عدد المعلمين والمعلمات بلغ 92122 وتبلغ نسبة المعلمات 74?59 في المئة بواقع 68711 معلمة فيما بلغت نسبة المعلمين 25?41 في المئة بمجموع 23411 معلما.

وكان وزير التربية الدكتور علي المضف أكد حرصه الشديد على المحافظة على سلامة أبنائه الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية وتوفير كل السبل المتاحة ‏التي تضمن لهم الراحة وتوفر الأجواء المناسبة لهم خلال الدوام الرسمي.

