الجامعة المفتوحة: الحضور 50 % يوماً بعد يوم

وطن النهار

استقبلت الجامعة العربية المفتوحة صباح امس السبت طلبتها بالدوام الحضوري في الفصل الدراسي الأول بعد غياب عن حرمها الجامعي دام عامين وسط الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة في مداخلها ومخارجها إضافة إلى التزامها بتطبيق سياسة التباعد المعتمدة داخل فصولها الدراسية.

من جهته، قال د. نايف المطيري مدير الجامعة سعدنا بتوافد طلبتنا للحرم الجامعي وعودتهم والتزامهم بجميع الاشتراطات الصحية التي تم تعميمها من قبل ادارة الجامعة وفق خطة الجامعة للعودة التدريجية من خلال الرقم الجامعي للطالب بالتبادل ما بين حضور المحاضرات داخل الحرم الجامعي وتحصيل المحاضرات عبر الفصول الافتراضية بنسبة 50% على أن تكون جميع الاختبارات في الحرم الجامعي مؤكدين التزامنا التام بتعليم مجلس الجامعات الخاصة والاشتراطات الصحية اللازمة للوقاية من عدوى «كوفيد-19» خلال العودة الآمنة لطلاب الجامعة لمقاعد الدراسة حضوريا.

وأشار الى أن الجامعة العربية المفتوحة تأتي بمقدمة الجامعات التي استمرت في التحصيل الأكاديمي أثناء جائحة «كوفيد- 19» دون توقف وذلك يعود لبنيتها التحتية المجهزة وفق منهجها البريطاني المعتمدة بتبينها نظام التعليم المدمج والذي يدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني وفق برامج تعتمد علي التعليم الرقمي معدة لذلك منذ إنطلاقها في عام 2002 بدولة الكويت حيث أخذت على عاتقها التطوير في بنيتها التقنية ومواكب العالم المتسارع في وسائل التكنولوجيا المختلفة بما يتفق مع خارطة الطريق التي صاغها مؤسس الجامعة الراحل صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، وأرسى ركائزها المتينة وفق رؤيته الثاقبة التي تلبي التطلعات المستقبلية، ليتابع بعد ذلك خير خلف لخير سلف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة بحمل شرف مشعل الريادة والتميز كنموذج للتعليم المدمج يلبي حاجات أبناء الوطن العربي في التعليم المعتمد عالي الجودة ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة للأوطان.

التزام تام

بدوره، قال مساعد مدير الجامعة للشؤون الاكاديمية د. محمد السيد نتواجد اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية والتي لمسنا الالتزام التام من أعضاء الهيئة التدريسية وحرصهم على التواجد والالتزام في العودة الآمنة مع أبنائنا الطلبة الذين التزموا ايضا مشكورين بكل التعليمات والاشتراطات التي تم تعميمها عليهم سواء كانت المحافظة على ارتداء الكمام طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي و تجنب المصافحة باليد مع زملاؤك الطلبة و المحافظة على المسافات الآمنة من 1.5 إلى 2 متر إضافة الحرص على استخدام المطهر اليدوي وايضا الحرص على إحضار مستلزماتكم الشخصية والأدوات العملية المطلوب استخدامها، مع منع التجمعات قبل وبعد المحاضرات هذا من جانب الطلبة واعضاء هيئة التدريس بينما التزمت ادارة الجامعة في مبناها بتطبيق جميع الاشتراطات وفق توجيهات مجلس الجامعات الخاصة.

