اليعقوب: حملة «تعليم آمن» لتوعية الطلاب بالاشتراطات الصحية

وطن النهار

انطلقت حملة وزارة التربية «تعليم آمن» بالتعاون والتنسيق مع وزارات الإعلام والداخلية والصحة، وبمشاركة جهات ومؤسسات عدة، وقال وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب في تصريح صحافي، إن حملة «تعليم آمن» تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بأهمية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الاشتراطات الصحية، إلى جانب تعاونهم مع الإدارات المدرسية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتحقيق الآمان والسلامة والوقاية المجتمعية .

وأكد اليعقوب، أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة التربية على سلامة الطلبة والعاملين في الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية املاً في تطبيق تعليم آمن، وتحقيق نجاح العملية التعليمية، إلى جانب تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن التعامل مع وباء كورونا، مثمنا الدور الكبير للوزارات والجهات المشاركة في الحملة والتعاون البناء في إيصال الرسائل التوعوية للجمهور، متمنيًا التوفيق للجميع في تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبها، قالت منسقة مهرجان العودة إلى المدارس منى الأنصاري في تصريح مماثل إن ركن (التربية) الذي افتتح في مجمع الأفنيوز ويستمر يومين سيقوم بالرد على اسئلة واستفسارات الجمهور حول العودة الأمنة للمدارس وذلك من الساعة 10 صباحا حتى العاشرة مساء بمشاركة عدد من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والموجهين.

