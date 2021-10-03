«الداخلية» حظرت ممارسة الرياضة على جسر جابر حماية للأرواح

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف تعميما بمنع ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الهوايات على جسر الشيخ جابر الأحمد حرصا على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وقالت «الداخلية» في بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن التعميم يأتي من منطلق الحرص على سلامة مرتادي الطريق وحماية الأرواح والممتلكات وارتفاع معدلات الحوادث المرورية في الآونة الاخيرة على جسر جابر.

ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والالتزام بقرار المنع واتباع التعليمات والإرشادات والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد حفاظا على سلامة الجميع، مشيرة إلى أنه على امتداد الجسر توجد كاميرات لرصد وضبط السرعة والمراقبة.

وكانت الاجهزة الامنية قد ألقت القبض على وافد اردني من ارباب السوابق متهم بقتل فتاة من بني جلدته دهسا على جسر جابر بينما كانت تقود دراجتها الهوائية، حيث تم القبض عليه في منطقة الصليبيخات وإحالته إلى الجهات المختصة.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس على جسر جابر وعلى الفور هرع رجال الامن وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ حيث تبين اصابة فتاة اردنية الجنسية بجروح وكسور متفرقة وحالتها خطرة كما اصيبت مواطنة بكسور متفرقة بعدما قام مجهول بدهسهما خلال ممارستهما لرياضة ركوب الدرجات الهوائية حيث فر إلى جهة غير معلومة، وقد لقيت الفتاة الاردنية مصرعها خلال نقلها إلى المستشفى وتم نقل المواطنة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسجلت قضية.

وقام رجال الامن بالبحث والتحري عن الجاني وبعد التدقيق على الكاميرات تم التعرف على المركبة وتمكن رجال الامن من القبض على الجاني في منطقة الصليبيخات بعد مطاردته حيث تبين أنه من الجنسية الاردنية ومن ارباب السوابق، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

