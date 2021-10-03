سيبي جورج: الهند صيدلية العالم

وطن النهار

تقدم سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج بالتهنئة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم.

وقال لقد نجحت الكويت، تحت رعاية وقيادة سمو أمير البلاد، في التغلب على تحديات «كوفيد - 19» وهي تسير بثبات على طريق التقدم.

وفي سياق اخر احتفلت السفارة الهندية لدى البلاد صباح امس بالذكرى السنوية لميلاد المهاتما غاندي وبهذه المناسبة قال السفير جورج : المهاتما غاندي هو تجسيد لكل ما تمثله الهند لآلاف السنين، واضاف: عندما يتم كتابة تاريخ فترة «كوفيد - 19» بعد عدة عقود، سيتم تذكر الهند كواحدة من تلك الدول التي مدت يد العون للعالم، وان 93 دولة تلقت لقاحات «كوفيد - 19» من الهند وتلقت أكثر من 150 دولة أدوية مرتبطة بـ «كوفيد - 19» من الهند كمثال لتكون الهند «صيدلية العالم».

