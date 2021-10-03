«KIB» حصد جائزة «أفضل صفقة تمويل في الكويت» من «ABF»

مال وأعمال

تقديراً لمساهمته في تنمية قطاع التمويل الإسلامي ودوره الفعال في سوق رأس المال الإقليمي، يواصل بنك الكويت الدولي KIB حصد المزيد من الجوائز المرموقة والعالمية لنجاحه في الإصدارات الرأسمالية والصكوك رفيعة المستوى في كل من السوق المحلي والإقليمي، حيث أعلن KIB عن فوزه بجائزة «أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت لعام 2021» من مجلة «الصيرفة والتمويل الآسيوية» (ABF) Asian Banking & Finance، وذلك عن إصداره لصكوك بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية، وقد جاء هذا التكريم العالمي ضمن حفل توزيع جوائز «الخدمات المصرفية للشركات للعام 2021» الذي نظمته المجلة مؤخراً عبر منصة افتراضية، وبحضور نخبة من أبرز ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية على مستوى العالم.

وتأتي جوائز مجلة ABF السنوية لتكرم البنوك التي تعاملت بنجاح مع صفقات مهمة أو أطلقت مبادرات مبتكرة لتقديم خدمات استثنائية لعملائها، فقد تم اختيار KIB للحصول على هذه الجائزة بعد ترشيحه ضمن فئة «الصفقات» واستيفائه لعدة معايير رئيسية شملت أبرز إنجازات الصفقة وفعاليتها وأهدافها، ومدى تأثيرها على البنك وعملائه. علماً أن الصفقة المرشحة كانت قد حققت أنسب تسعير في دول الخليج العربي إلى جانب الإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين، حيث تم تسعير تلك الصكوك بمعدل ربح سنوي 2.375%، والتي قد وصل مجموع المشاركة فيها ما يقارب 2.7 مليار دولار ، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة.

وفي كلمة من المدير العام لإدارة الاستثمار في KIB، جمال البراك، بهذه المناسبة قال: «نحن سعداء بهذا الفوز الذي يعد إضافة بالغة الأهمية لسجلنا الحافل بالتكريمات والجوائز المرموقة، ما يؤكد التزامنا بتعزيز مكانتنا التنافسية في القطاع المالي والمصرفي، وعزمنا للاستمرار في تنمية محفظة البنك الاستثمارية والمساهمة في النمو المستدام وتطوير البنية التحتية الاستثمارية في المنطقة».

مضيفاً أن جائزة مجلة ABF الأخيرة هي واحدة من بين عدة جوائز حصدها KIB لهذه الصفقة المميزة، حيث كان البنك قد نال جائزة «صفقة الكويت للعام 2020» من مجلة إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) ضمن جوائز صفقات العام السنوية، ما يؤكد اتباع البنك للنهج السليم وتبنيه لأنجح المفاهيم فيما يتعلق بالإصدارات الرأسمالية والمشاركة في الصفقات والمعاملات المالية البارزة.

ويذكر أن مجلة ABF العالمية تعتبر من أشهر المنصات الإعلامية التي تخدم صناعة الخدمات المالية والمصرفية في آسيا، بما فيها إقليم الشرق الأوسط، وجوائزها تعد الأرقى بين الجوائز العالمية التي تحتفل بإنجازات قادة البنوك في المنطقة، وقد تم تنظيم حفل توزيع جوائز «الخدمات المصرفية للشركات للعام 2021» افتراضياً وفق التدابير الصحية العالمية، وبمشاركة أكثر من 40 بنكاً حول العالم، حيث تم تسليم الجوائز عبر العروض المرئية الرقمية للفائزين، الذين تمت مقابلتهم أيضاً في الفترة من 29 يوليو إلى 31 أغسطس لمشاركة أفكارهم وأرائهم حول الفوز بأهم جوائز الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

