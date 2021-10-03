«الغرفة»: حزمة من الخدمات الإلكترونية للتحول الرقمي

مال وأعمال

ذكرت غرفة تجارة وصناعة الكويت، إنه من منطلق اهتمامها وحرصها على الانتقال من النموذج التقليدي (الورقي) إلى النموذج الإلكتروني، لمجمل الأعمال والخدمات التي تقدمها لأعضائها، وذلك بنهج متوازن وبشكل متتابع ومتعاقب، حتى يسهل على متلقي الخدمة، معرفة الخطوات المطلوبة بوضوح تام، وتطبيقها بالتالي بشكل اعتيادي، فإن الغرفة تخطو حالياً خطوة إضافية باتجاه التحول الرقمي وميكنة المزيد من خدماتها، وذلك بإضافة خدمة تفويض الغير بالتوقيع عن المنشأة إلكترونياً، دون الحاجة للحضور الشخصي، ويأتي ذلك بعد أن قدمت الغرفة مؤخراً حزمة من الخدمات الإلكترونية، التي لامست احتياجات أعضائها ولبت مطالبهم، والتي تمثلت في الانتساب لعضويتها، وتجديد الرسوم السنوية، والمصادقة على صحة التوقيع إلكترونياً، والحصول على شهادة التسجيل السنوي (الانتساب)، وإجراء التعديلات التي تطرأ على التراخيص التجارية.

ولفتت الغرفة إلى أن تفعيل الخدمة المذكورة، يتطلب أن يحصل طرفا العلاقة – أصحاب المنشأة ومن لهم حق تفويض الغير من جهة، والأشخاص المطلوب تفويضهم من جهة أخرى - على التوقيع الإلكتروني الذي يوفره تطبيق (هويتي) الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، ودعت الغرفة أعضاءها إلى الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها لهم من خلال موقعها (www.Kuwaitchamber.org.kw)، توفيراً لوقتهم وجهدهم، وتجنيبهم عناء التنقل والحضور لمبنى الغرفة وفروعها.

وفي هذا الصدد توجه الغرفة رسالة شكر وتقدير للهيئة العامة للمعلومات المدنية، لدورها البارز وتعاونها البناء في دعم مساعي وتوجهات الغرفة نحو التحول الرقمي وميكنة خدماتها بشكل مستمر، وتخص الغرفة بالشكر مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي ونائب المدير العام منصور المذن، لحرصهما على مد جسور التعاون والتواصل مع الغرفة- باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص - وتأمين احتياجاتها ومستلزماتها الفنية لدى الهيئة، وبالأخص ما يتعلق بتطبيق (هويتي)، الذي ساهم في تطوير المنظومة الإلكترونية في البلاد بشكل عام، وواكب التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، حيث مكن الجهات والإدارات سواء الحكومية أو الخاصة في التواصل والتعامل مع جمهورها وعملائها الياً (Online) بسهولة ويسر.

