الترفيه الرقمي للعملاء

مال وأعمال

ومع الطفرة الكبيرة التي تشهدها صناعة المحتوى الترفيهي في الآونة الأخيرة، فقد حرصت زين على تقديم مجموعة متنوعة من اختيارات الترفيه الرقمي لعملائها بالتعاون مع أكبر مُقدّمي وصّناع المحتوى الترفيهي، وذلك لتعطيهم فرصة الاستمتاع ببرامجهم المُفضلة أينما كانوا، حيث بإمكان عملاء eeZee الآن الاشتراك في خدمة OSN مُقابل 3 دنانير شهرياً فقط والحصول على إنترنت بسعة 100 جيجابايت مجاناً لاستخدامها لمُشاهدة محتوى OSN، بحيث كل ما على العميل فعله للاشتراك هو الدخول على تطبيق زين وتفعيل الخدمة أو إرسال كلمة OSN إلى الرقم 999 والحصول على بيانات الدخول التي تؤهله للدخول على تطبيق OSN وبدء الاستمتاع بالأفلام والمسلسلات المُفضّلة لديه فوراً.

