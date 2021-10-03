«أسواق المال»: نجاح التطبيق المبدئي لبرنامج المؤهلات المهنية بنسبة 99.8 %

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن انتهاء فترة التطبيق المبدئي لبرنامج المؤهلات المهنية، النتاج الرئيسي لمشروع الهيئة الإستراتيجي للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل وفقاً للقرار رقم (145) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتود الهيئة الإشادة بتعاون الأشخاص المرخص لهم الذي كان لهم دور كبير في تحقيق الهدف المنشود من هذا البرنامج، حيث بلغت نسبة الاستيفاء للأشخاص المسجلين في الشريحة الأولى نسبة (99.8%)، وهي نسبة تؤكد مدى تعاون وثقة الأشخاص المرخص لهم بأعمال وقرارات الهيئة التصحيحية التي من شأنها الارتقاء بالسوق المالي والمواكبة الفعلية للأسواق العالمية وممارستها.

وبهذا الصدد، تعلن الهيئة عن بدء موعد التطبيق الإلزامي لبرنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل، وتحث جميع المعنيين بالبرنامج من المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل والمزمع تسجيلهم مستقبلاً للمسارعة في الالتحاق بالبرنامج و التقدم لاختباراته، خاصةً و أن اجتياز تلك الاختبارات شرطاً للتسجيل في تلك الوظائف اعتباراً من دخول البرنامج مرحلة تطبيقه الإلزامية في تاريخ 1 أكتوبر 2021.

وفي الختام، تؤكد الهيئة على أهمية البرنامج بالنسبة لجميع المعنيين بأنشطة الأوراق المالية والمهتمين بها على وجه العموم، وكذلك المعنيين بالوظائف الواجبة التسجيل، لما له من انعكاسات إيجابية على الجانب الشخصي والمهني، وبما ينعكس بطبيعة الحال على الجهات التي يعملون بها، ويسهم بصورةٍ فاعلة في الارتقاء بكفاءة منظومة أسواق المال كاملة. إضافةً لما يضمنه لهم من مزايا لا تقف عند حدود اكتساب مهاراتٍ جديدة وزيادة قدراتهم المعرفية والارتقاء بمستوى أدائهم ومهامهم وجعلها أكثر جودة واحترافية، بل تتخطى ذلك لتمنحهم شهادات تخصصية دولية معتمدة من الهيئة والمعهد الدولي المعتمد لتلك الاختبارات تؤهلهم للعمل في وظائف مماثلة داخل الكويت وخارجها نظراً لكونها مؤهلات مهنية معتمدة على نطاق عالمي واسع، إضافة إلى عدم وجود فترة محددة لانتهاء صلاحيتها، كما أنها تتيح المزيد من الفرص الوظيفية وتفتح آفاق المسار الوظيفي للطموحين.

