«الأهلي» طرح حساب «الفوز» للجوائز

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح «الفوز»، حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب السحب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي على فرصة للفوز بمبلغ 10,000دينار كويتي ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك الفرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5,000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات .وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كلاً من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة وفقط بمبلغ 100 دينار كويتي.

وفي معرض حديثها عن طرح حساب السحب «الفوز»، قالت حنين الرميحي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي، «لقد أدى الوباء العالمي إلى جعل متطلبات الاستعداد والأمن المالي على رأس الأولويات بالنسبة للمجتمعات في جميع أنحاء الدولة. وبصفتنا في طليعة البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، فنحن ملتزمون بالتشجيع على تبني ثقافة الادخار الإيجابي في أوساط المواطنين والمقيمين في الكويت. ومن دواعي سرورنا أن نتمكن من مكافأة هؤلاء على سلوكهم المالي الصائب.

كما أود الإشارة إلى أن حساب «الفوز» ينطوي على عدد من المنافع والمزايا الفريدة، ومن ضمنها أن الحد الأدنى المنخفض للإيداع يجعل من السهل على العملاء فتح الحساب، هذا بالإضافة إلى الجائزة الأسبوعية البالغة 10,000 دينار كويتي، وهي أعلى جائزة أسبوعية لرابح واحد في الكويت. بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي هي عبارة عن راتب شهري بقيمة 5,000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات، والتي توفر للعملاء الحماية والأمان وراحة البال للمستقبل.»

وفي إطار السحب السنوي، سيتم تكريم فائز واحد من سعداء الحظ بالحصول على دخل ثاني عبارة عن جائزة نقدية كبيرة قدرها 5,000 دينار كويتي شهرياً على مدى السنوات العشر القادمة. وهذه الفرصة المذهلة التي ستغير حياة الفائز بها كلياً متاحة أيضاً لأولئك الذين تم إدراج أسمائهم في السحوبات الأسبوعية في الأشهر السابقة، وهو ما يتيح إمكانية الفوز لأي من العملاء الأعضاء في حساب «الفوز» من البنك الأهلي الكويتي.

