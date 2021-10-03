خدمات «حماية المنافسة» من 5 - 5000 دينار

مال وأعمال

اصدر جهاز حماية المنافسة قراراً رقم 24 لسنة 2021 بشأن الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة من جهاز حماية المنافسة بحيث تم تحديد الرسوم كالتالي:- ? تقديم طلب الاستثناء «5000 دينار». ? تقديم طلب التشاور ما قبل تقديم طلب التركيز الاقتصادي «250 ديناراً». ? تقديم اعتراض على طلب التركيز الاقتصادي «250 ديناراً». ? تقديم شكوى «50 ديناراً». ? طلب الاطلاع والحصول على نسخة من الاوراق الخاصة بالمخالفة المحالة للمجلس التأديبي «5 نانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد اوراقها على 10 اوراق ويضاف 500 فلس عن كل ورقة زائدة». ? تقديم تظلم امام المجلس التأديبي من القرارات الصادرة من المجلس «100 دينار».