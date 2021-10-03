«الكويتية»: تبادل مشترك مع «الملكية» لتقديم «المناولة الأرضية»

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن توقيع عقد تبادل مشترك مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتولي خدمات المناولة الأرضية في مطار الكويت الدولي- مبنى الركاب رقم 1 (T1)، والذي يأتي في إطار سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل لتوسيع نطاق خدمات المناولة المقدمة لشركات الطيران الأخرى العاملة في مطار الكويت الدولي وتبادل الخدمات مع الشركات الاخرى.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي : «يسرّ الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن توقيع عقد تبادل مشترك مع الخطوط الملكية الأردنية لتقديم خدمات المناولة للملكية الاردنية في مبنى الركاب (T1) على أن تقدم (الملكية) خدمات المناولة الأرضية لـ (الكويتية) في مطار عمّان الدولي ، حيث يعد هذا التبادل مهم للغاية في تعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين والسعي نحو تطويرها في كل ما يخص قطاع الطيران ليعود بالمصلحة والفائدة على الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية الاردنية للوصول إلى تحقيق أهدافهم المرجوة».

وأضاف العنزي أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على توفير جميع خدمات المناولة الأرضية المناسبة والمميزة وذات الكفاءة العالية لعملائها الكرام من شركات الطيران فضلاً عن توفير خدمات الأمن والسلامة للطائرة والركاب التي تعتبر إحدى أهم مبادئ الشركة التي تسعى دائماً إلى تحقيقها.

