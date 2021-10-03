«برقان» أطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن إطلاق حملته الخاصة بشهر التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الكويت. ويقدم برقان خلال فترة الحملة خصماً خاصا حتى 55% لعميلاته على الفحص المبكر لسرطان الثدي وذلك تأكيدًا على التزامه المتواصل بسياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية من خلال لعب دور فاعل في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

خلال فترة الحملة الممتدة من 1 إلى 31 أكتوبر، يمكن لجميع عميلات بنك برقان حاملات بطاقاته المصرفية الاستفادة من هذا الخصم عند إجراء فحص الماموغرام في مستشفى الكويت. ويؤكد هذا التعاون مع مستشفى الكويت، أحد المؤسسات الطبية التي تتميز في تقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية، جهود المؤسستين نحو تحقيق الهدف المشترك بينهما المتمثل في تعزيز صحة المجتمع ورفاهيته.

تندرج هذه المبادرة في إطار التركيز الاستراتيجي للبنك على القضايا الاجتماعية الرئيسة من خلال البرامج والحملات الشاملة التي تلق الضوء على الجوانب المهمة التي تؤثر على مختلف شرائح المجتمع. وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، يسعى بنك برقان إلى نشر ثقافة الوقاية والتأكيد على أهمية الفحص المبكر والمنتظم لمكافحة سرطان الثدي. تهدف مبادرة برقان أيضًا إلى المساعدة في زيادة الوعي بخطورة هذه الأمراض التي تهدد صحة المرأة والتي يمكن الوقاية منها أو معالجتها بشكل أفضل من خلال الفحوصات المتكررة والاكتشاف المبكر.

