المطيري: جناح الكويت في «إكسبو دبي» يبرز التنمية

مال وأعمال

أكد وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن جناح الكويت في معرض (اكسبو دبي 2020) يهدف لابراز المشاريع التنموية الاستراتيجية للبلاد وفق رؤية (كويت جديدة 2035) فضلا عن تجسيد الأدوار الانسانية المشهودة للكويت على مستوى العالم.

وقال الوزير المطيري في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه الجناح ممثلا عن سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ان مشاركة الكويت المميزة في هذا المعرض الأكبر بالعالم تعد منصة لتعزيز دورها الاقليمي والعالمي وتعمل على جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار بالكويت.

وأضاف أن اختيار شعار كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة للجناح الكويتي في هذه التظاهرة العالمية يأتي لتبيان جهود الكويت في تحقيق الاستدامة والتنمية والتي سيظهرها الجناح على مدى ستة أشهر هي مدة المعرض مؤكدا الحرص على مشاركة أكبر عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومن المجتمع المدني في المعرض حيث شهد مشاركة حوالي 255 جهة مختلفة.

أفكار إبداعية

ولفت الى أن المشاركة الكويتية في (اكسبو دبي 2020) تتميز بوفرة الأفكار الابداعية وبفقرات جسدت تاريخها الأصيل والتي تتسم بالابهار والتميز لعكس صورتها الثقافية والفنية والانسانية والتنموية للعالم موضحا أن الكويت حرصت على مشاركة مميزة بالمعرض لانجاح هذه التظاهرة العالمية.



ونقل الوزير المطيري تحيات سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لجميع العاملين في الجناح الكويتي مشيدا بجهودهم المميزة في تجهيز موقع جناح الكويت بالمعرض الذي يقع في موقع الاستدامة واظهاره بهذه الصورة اللائقة.

وأكد أن استضافة دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بامارة دبي لهذا الحدث العالمي الكبير تعد مبعث فخر واعتزاز كبيرين للكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي منوها بالجهود المخلصة للأشقاء بالامارات في تنظيم هذا الحدث التاريخي والتي استمرت لعدة أعوام للاعداد ولانجاح هذا الحدث العالمي ما يثبت أن الشباب العربي قادر على تحويل التحديات الى فرص وقصص نجاح.



حفاوة الاستقبال



وقدم الوزير المطيري وافر الشكر وعظيم الثناء لدولة الامارات العربية المتحدة على حفاوة الاستقبال وعلى هذا التنظيم الاحترافي متمنيا لهم المزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظهما الله وكل حكام الامارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الامارات.

وحضر حفل افتتاح الجناح رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.



حدث عالمي



وأكدت المفوض العام للكويت في معرض (اكسبو دبي 2020) وكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي أن الجناح الكويتي المشارك في المعرض سيكون متميزا واصفة اياه بأنه يعكس صورة البلاد المشرقة في هذا الحدث العالمي الكبير.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الهويدي لـ (كونا) قبيل الافتتاح الرسمي لجناح الكويت في (اكسبو دبي) بحضور ممثل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.

وقالت الهويدي انه تم الترتيب لافتتاح الجناح الكويتي ليظهر بشكل مناسب ومشرف موضحة أنه تمت بهذه المناسبة دعوة عدد من المسؤولين الاماراتيين والدبلوماسيين الخليجيين في امارة دبي في حين يعقب الاحتفال حفل عشاء على شرف الحضور. وأضافت أن المشاركة في معرض (اكسبو دبي 2020) تهدف الى ابراز دور الكويت الريادي والحضاري والثقافي والأدبي والفكري تحت شعار (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة) وذلك من خلال عرض كل ما تتمتع به مؤسسات الدولة من منتجات وأفكار متميزة في الجناح.



مشاركة متميزة



وبينت أن الجناح يقع ضمن منطقة الاستدامة بالتزامن مع استعدادات الدول المشاركة مضيفة حرصنا أن تكون مشاركتنا متميزة لا سيما أنها في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضحت أن صناعة محتوى مشاركة الكويت والشعار استندت الى ركيزتين أساسيتين أولاهما بحث علمي أفضى الى استثمار الحواس الخمس للانسان والثانية هي استطلاع رأي أجري لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت.

وذكرت أنه في صناعة محتوى المشاركة تم استخدام أحدث ما توصلت اليه صناعة التكنولوجيا البصرية والسمعية والحسية مشيرة الى أن شعار الكويت الرسمي في المعرض يحمل رسائل تتعلق برؤية (الكويت 2035) وعناصر الاستدامة التي يقع ضمنها جناح الكويت في منطقة (اكسبو).



200 جهة حكومية



وأشارت الهويدي الى أنه تم الالتقاء بأكثر من 200 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في الفعاليات التي تمتد الى ستة أشهر وتنقسم الى أسابيع وأيام يحمل كل منها عنوانا خاصا يتواءم مع أنشطته.

وأوضحت في هذا الاطار أن الجناح طيلة فترة المعرض سيقيم عددا من الفعاليات والأنشطة الاعلامية من خلال اقامة ورش عمل علمية واقتصادية وثقافية تشمل عددا من الموضوعات اضافة الى عرض ابتكارات وابداعات شبابية تراعي جميع المستويات العمرية.

وذكرت أن وزارة الاعلام تقوم بدور اشرافي عام على جناح الكويت في المعرض بتوجيهات من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبمشاركة جميع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية في اللجنة العليا.



أكبر مشاركة خارجية



ومن جانبه قال مدير جناح الكويت في (اكسبو دبي 2020) الدكتور بدر العنزي ان مشاركة الكويت في معرض (اكسبو 2020) تعد اكبر مشاركة خارجية من حيث حجم الجناح ومستوى الفعاليات التي سيقيمها الجناح مع الوزارات والجهات الرسمية والخاصة.

وأضاف العنزي ان جناح الكويت المشارك في هذه التظاهرة العالمية تبلغ مساحته اكثر من 5000 ونصف متر مربع وبارتفاع يبلغ اكثر من 24 مترا والمستوحى تصميمه من ابراج المياه في الكويت.

واشار الى ان الجناح يقع ضمن منطقة الاستدامة تحت شعار (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة).

ولفت الى انه بمتابعة من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من المفوض العام بمشاركة الكويت ووكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة قبيل الافتتاح.



واوضح العنزي ان (اكسبو دبي 2020) الذي انطلق تحت عنوان (تواصل العقول.. وصنع المستقبل) يعد اضخم تجمع بشري تسويقي لمختلف المجالات الانسانية سواء السياسية والاقتصادية والثقافية.

وشدد على ان الكويت حريصة على التواجد في المحافل الدولية لعرض مشاريعها الاستراتيجية.

وكان حفل الافتتاح الرسمي لمعرض (اكسبو 2020 دبي) أقيم مساء الخميس تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) بمشاركة 192 دولة.

ويتمثل الهدف الأساسي من (اكسبو دبي 2020) في زيادة الوعي والبحث العلمي تحت شعار (تواصل العقول.. وصنع المستقبل) وتحفيز النقاش حول مواضيع الاستدامة والتنقل والفرص وستقدم مجموعة من المؤسسات المشاركة عروضا واجتماعات ومعارض ونشاطات للمساعدة في استنهاض المبادرات والحلول التي من شأنها ترك تأثير ايجابي على الأجيال القادمة.

ويعرف (اكسبو) بالمعرض الدولي أو العالمي وهو معرض ضخم يتم تنظيمه كل خمس سنوات في احدى مدن العالم منذ القرن الـ19 ويشترط على الدولة التي تستضيفة أن تميزه عن المعارض التي أقيمت من قبل.

ويشرف على معرض (اكسبو) المكتب الدولي للمعارض ويهدف الى تعليم الجمهور وبذل مجهود بالموارد المتاحة للانسانية لتلبية متطلبات الحضارة وكل فروع النشاط البشري للتقدم والوصول الى آفاق مستقبلية ويشارك فيه عدد من الدول والحكومات والجمعيات والشركات والمؤسسات والهيئات.



وزير الإعلام والثقافة عاد إلى البلاد



عاد ممثل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والوفد المرافق له الى البلاد قادما من امارة دبي بعدما انهى زيارة قصيرة افتتح خلالها جناح الكويت في معرض (اكسبو دبي 2020) ممثلا عن سموه. ورافق ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء لافتتاح الجناح الكويتي في المعرض عدد من قياديي وزارة الاعلام ورؤساء تحرير صحف محلية وقنوات تلفزيونية اضافة الى محطات اذاعية وجمعيات نفع عام ذات العلاقة بأهداف المعرض العالمي الكبير الذي يعنى بالتخطيط وعرض الأفكار الرائدة في مختلف المجالات التنموية.



إكسبو مدينة جديدة بدبي ستستمر بعد المعرض



قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الاماراتية، مدير عام اكسبو دبي، ان المعرض يعتبر انعكاسا لآراء وأفكار أكثر من 192 جنسية، مشيرة الى أن اكسبو سيمنح الزائر الفرصة للتعرف على ثقافات مختلفة. وأوضحت أن المعرض الذي سيستمر لمدة 182 يوما، سيعكس آراء وأفكار وأحلام دول من 192 جنسية ما يمنح الزائرين فرصة للتعرف على ثقافات مختلفة. وأشارت الى أنه عندما قررت حكومة دبي استثمار 7 مليارات دولار في اكسبو، لم تنفق هذه الأموال لاستضافة المعرض فقط، لكن لبناء مدينة جديدة ستستمر وهذه المدينة الجديدة بُنيت على معايير عالية فيما يتعلق بالاستدامة والتكنولوجيا.



أرقام ومعلومات



? التطعيم ضد كوفيد-19 ليس الزاميا لزوار اكسبو 2020 دبي، لكن يوصى به. ? تم انشاء محطة مترو اكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب الى مدخل المعرض العالمي، وتستوعب 29 ألف شخص في الساعة خلال ساعات الذروة. ? 100 روبوت تم تصنيعها في الصين سترحب بالزوار، وتقدم الطعام وتساعد في التوجيهات وتلتقط الصور. ? 30 ألف متطوع سجلوا أسماءهم للمساعدة في اكسبو 2020 دبي، يشكل الاماراتيون 61% من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. ? ستتمكن كل دولة مشاركة في اكسبو 2020 دبي، من الاحتفال بيومها الوطني أو يوم شرف خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر، وستقام الاحتفالات في الوصل بلازا.