جناح الكويت.. بانوراما لمستقبل البلد

مال وأعمال

يعد تصميم جناح الكويت في معرض «اكسبو دبي 2020»، واحدا من اجمل الاجنحة في المعرض حيث يشكل بانوراما ورؤية بعيدة المدى لمستقبل البلد، الذي تضع أسسه استراتيجية دولة مرنة ومبتكرة لتحقيق رفاهية شعبها، وقد حمل الجناح شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، وهو شعار ينبع من رؤية الدولة، في الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتماشيا مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واتخذ تصميم الجناح شكل «اللفافة» ليكون بمنزلة واجهة تتلألأ وتعكس ضوء الشمس، تجسيدا لطبيعة الكويت وطاقتها، كما يعتبر جناح الكويت هو الأضخم بتاريخ مشاركتها في معارض الـ «اكسبو»، ويعكس مدى حرص واهتمام الدولة، حكومة وشعبا، المساهمة في نجاح الحدث العالمي الذي سيكون نجاحا للمنطقة بأكملها. ويتميز الجناح الذي يقع في منطقة «الاستدامة» بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية، التي تعبر عنها الكثبان الرملية ورمز الاستدامة، من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى، كخاصية معمارية مستوحاة من رؤية الكويت للاستدامة.

