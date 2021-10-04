براحة «بوسالم».. فريج تراثي مُصغَّر يحاكي زمن الماضي الجميل

ديوان Diwan

وليد العوض باحث تراثي وناشط في كل ما هو قديم وجميل وصاحب فكرة براحة «بوسالم» اجتهد بصفة شخصية وبمساعدة المهتمين بالانتيكات والتراثيات واسس موقعا مصغرا اشبه بالفريج في زمن ما قبل التطور العمراني وجعل من يزور المكان يتعايش معه وكانه في ذلك الزمن الجميل ببساطته وتاريخه، فكرة ابو سالم جاءت للمحافظه على تراث الاباء والاجداد من الاندثار ولكي تتطلع عليه الاجيال بطريقة بسيطة وميسرة، «النهار» التقت ابو سالم العوض وحاورته حول فكرته من خلال اللقاء التالي:

الرعيل الأول

فيما يخص نشأة الفكرة وبدايتها قال العوض انا من المحبين للتراث الكويتي وعندي رسالة اسعى دائما لايصالها وقد اكتشفت ان كثيرا من الناس يحبون التراث ويسعون للمحافظة عليه من الاندثار ولذلك ابحث دائما في هذا العلم الكبير الذي يتشعب في كثير من المجالات العلمية والفنية والاجتماعية، والفكرة كانت تراودني منذ زمن واهتمامي بالتراث ليس بالجديد وكنت من خلال ديوان الرعيل الاول ديوان د. سعد الهملان يجمع فئة من الشباب وكبار السن والمتقاعدين وقد تم توظيفه خلال جائحة «كورونا» للخدمة التطوعية واسسنا فريقا كنت انا رئيسه وعملنا اعمالا كثيرة خلال تلك الفترة واثبتنا وجودنا وظهرت المعادن الثمينة للشباب واكتشفنا ان الكثير من الشباب يحبون العمل التطوعي وقد قمنا بتوزيع السلال الغذائية وعمليات التعقيم وخدمة المجتمع وتوزيع الكمامات وغيرها.

الشباب والتراث

من خلال اختلاطي بالشباب لمست ان كثيرا من الشباب لا يعرفون عن التراث الكويتي وقررت ان اهتم اكثر واركز على اللهجة الكويتية والطبيعة الكويتية والامثال الكويتية والمجتمع القديم والمعاملة بين افراد الاسرة وفكرت في تعليمها لابنائنا والاجيال القادمة، ومع الاسف ان البرامج التي تتحدث عن التراث الكويتي قليلة ولذلك تعاونت مع فريق الطيبين وعملنا سويا كل في ميدانه وبدأت فكرة اني اعمل مكانا لهذا الفريق لكي يقوموا بنشاطاتهم ويكون عملنا مركز ومكان واحد واسست الفريج واسميته براحة بوسالم ليجمع صورا ومجسمات ومحال واشبه بفريج مصغر ويستطيع الزائر ان يتصور ذهنيا الحياة في الماضي وطريقة البناء والحياة والتجارة وتصل من خلاله رسائل هادفة للجيل الحالي.

أخلاقيات

واشار العوض الى انه وجد صدى كبيرا لدى الاهالي واهتمام بالغ بتعليم ابنائهم على تراث الكويت وتلك الحياة البسيطة وتاريخ ابائهم واجدادهم ووصول صورة جميلة من خلال وسائل التواصل والاعلام ليعرفوا اخلاقيات المجتمع الكويتي سابقا وكيف التعاضد والاخاء وتحدي الصعوبات والظروف، وما زلنا مستمرين في ذلك ونوطد تلك الصفات الجميلة ومبدا التواصل والتعاضد والاخاء، حتى اننا نوضح للصغار ان اقرانهم سابقا كانوا هم من يصنع العابهم ويحافظون عليها مثل التيل والنباط والماكصي وغيرها ووجدنا صدى وتفاعلا كبيرا لله الحمد.

جهد جبار

وفيما يخص آلية العمل وطريقة انشاء الموقع وما اذا كان مكلفا ومدى المجهود المبذول قال العوض: نعم بالفعل هذا المجال مكلف ويحتاج الى مجهود كبير وخاصة انشاء الفريج التراثي فكنا نصلي الفجر انا وعلي الكندري وبدأنا بالتخطيط والتعديل والعمل والبناء بايدينا ومساعدة بعض العمال في بعض الامور التي لا نعرفها، واسسنا محال مطابقة للواقع القديم واتينا بمعدات وآلات قديمة، وقد أخذ منا وقتا طويلاً لاننا في كل يوم نحتاج الى التغيير والتجديد.

وحول امكانية استقبال الزوار قال العوض انه على اتم الاستعداد لذلك ويرغب به ولكنه يحتاج الى تنسيق لنتمكن من اطلاع الزائر على الفريج والشرح له بشكل اوفى، وارغب بالتنسيق مع المدارس ايضا لتنظيم رحلات لرؤية المكان والاستفادة منه، وسبق ان صور تلفزيون الكويت برنامجا عن ألعاب الاطفال، موضحا استعداده لاستقبال وعمل اي برنامج تلفزيوني او اذاعي وسبق ان تم تصوير برنامج اسمه برنامج «سالفة» ويتم بثه كل خميس والذي يتحدث عن الماضي وعاداته وتقاليده والتعامل مع الجيران والمجتمع وغيره، وقد وجدت ردة فعل جميلة من كبار السن وامتدحوا فكرته وبساطة طرحه.

فعاليات تراثية

وحول مشاركته بالمعارض التراثية قال: نعم شاركنا بالمعارض وبعض الفعاليات قبل وبعد كورونا، وكان فريقنا مشاركا في رمضان الماضي في برنامج مدفع الافطار بشكل يومي وقبلها ايضا شاركنا بمساهمات للاعياد الوطنية وغيرها، ونامل مستقبلا ان نشارك في معارض وفعاليات ثقافية اخرى.

وبشأن استقبال اعضاء جدد في الفريق من المهتمين قال: كوننا تعبنا في عملنا واسسنا فريقا فاعلا ونعرف كل اعضائه وفهموا ادوارهم فاي شخص جديد يحتاج الى وقت طويل ليعرف تلك الادوار واجادتها فاذا كان ملما اساسا بهذه الامور فلا مانع لدينا من ذلك.

دعم الدولة

واكد انه يتامل ان يتم دعم افكاره التراثية من قبل الدولة او اي جهة ويتوسع الموقع التراثي وفريج براحة ابو سالم او اي افكار مشابة له، مشيرا الى ان الدور الاساسي في ذلك يلقى على عاتق الاعلام وايصال تلك الفكرة خصوصا في فترة البلد في طور الانفتاح السياحي وفريقنا جاهز بكل امكاناته لدعم اي مشروع في هذا المجال.

وعن الاهتمام بالرعيل الاول وكبار السن قال نحن ما زلنا نبحث ونستفيد من اي شخص لديه خبره او معلومات او افكار تراثية من اناس عايشوها وفي اوقات كنا نحن من نطلع كبار السن على امور قديمة لا يعرفونها وهنا تكمن تبادل المعلومات والافكار، ونرى كبار السن الان يستأنسون بما نقدمه من أفكار ومعروضات.

وفي كلمة أخيرة توجه بالشكر لجريدة «النهار» على اهتمامهم بالتراث الكويتي ومن يعمل به، وتشجيعهم الدائم للمهتمين وهذه هي وظيفة الاعلام الهادف المحافظ على الماضي وعدم قطع الوصل بين الماضي والحاضر.

