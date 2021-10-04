فيصل العصفور.. لاعب زمانه

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يعد نجم نادي السالمية والمنتخب الوطني فيصل العصفور من اللاعبين المميزين في حقبة السبعينيات والثمانينيات وشكل مع شقيقة الاكبر صالح ثنائي في خط الوسط فكان يتمتع بصفات اللاعب الصانع القادر على خلق الفرص والتهديف معا الا ان كثرة النجوم في تلك الفترة حال دون مشاركته مع الازرق في الكثير من المناسبات لكن ذلك لم يكن عائقا امامه في تقديم الاداء اللافت الذي يعود بافائدة على السماوي وانطلق فيصل بمزالة هوايته عندما وجد نفسه وسط اسرة كروية حيث الوالد رحمه الله عبدالرزاق العصفور رياضي ومحب للنادي العربي واشقائه سلطان لاعب في العربي وعنبر في القادسية وبذلك من الطبيعي في تلك الاجواء الرياضية تكون كرة القدم هي العشق فيصل وبدأ اللعب في الفريج مع اقرانه ومن ثم توجه الي مركز شباب الدعية التي ارتبطت به الاسرة وظل يواصل اللعب مع فرق المركز حيث يشرف عليه المدرب والحكم السابق عبدالله غريب.

أجواء أسرية كروية

وبما ان شقيقه الاكبر سلطان كان قد اصطحبه معه للنادي العربي واشترك لفترة قصيرة مع فرق الاشبال تحت قيادة المدرب المرحوم جمعه حيدر لكن فضل العودة للعب بمركز شباب الدعية القريب من منزله وما زاد من ارتباطه به نادي اليرموك الذي كان حينها يستغل المركز كمقر له وذلك ما جعل فيصل ان يشارك مع فرقه السنية خصوصا وقتها صفوفه تضم عدداً من النجوم البارزين امثال جواد وسلمان خلف وعبداللطيف الرشدان ومرضي وفايز مرزوق وغيرهم الا ان لم يدم طويلا حتى أصر شقيقها الاكبر(صالح) بالذهاب معه للعب في صفوف السالمية حيث سبقه وبالفعل انضم في موسم 73-1974 مع فرق الاشبال ليبدأ مشوارة الكروي مع السماوي حيث تدرج باللعب مع المراحل السنية ولن ينسى العصفور المنافسة الشديدة التي جمعت فريقه مع العربي في نهائي بطولة الشباب وحينها خسرها بالرغم من قدم اداء لافت في تلك المباراة لتفتح له تلك المباراة الابواب نحو الانطلاقة الي الفريق الاول وعمره لم يتجاوز 18 بعدما اقتنع المدرب الانكليزي (فيك) بامكانياته ليشركه في مباراة ودية امام فريق عجمان انتهت لصالح السالمية 4-2 سجل احد الاهداف وتحديدا في موسم 77-1978ولاشك ان تلك التجربة تعتبر جديدة عليه وخاصة ان يلعب بجوار لاعبين كبار امثال محبوب جمعه وحسين الجاسر وعبدالعزيز حافظ ونوري ربيعان وعبد الحميد الشطي واخرين ولقد نجح ان يفرض نفسه وسط تلك المجموعة بفعل القدرات التي يتمتع بها وكانت اول مباراة رسمية له امام الشباب انتهت 3-1 لصالح السماوي احرز احد الاهداف واخر لشقيقه صالح. وكما انه في هذا الموسم كان له النصيب ان يساهم مع زملائه بالتأهل للمباراة النهائية لكاس سمو الامير امام الكويت وخسرها حينها 1-4.

>واستمر فيصل بالتألق مع السماوي ما جعله محط انظار المتابعين وبالذات مدرب المنتخب كارلوس البرتو والذي كلفه الاتحاد بالبدء بمنتحب رديف فكان فيصل احد اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار حيث خاض المنتخب مباراة ودية ضد منتخب اليمن الجنوبي 1979ضمت التشكيلة عدد من الوجوه الشابة امثال ادم مرجان بالحراسة ومؤيد الحداد واحمد المكيمي وحمود فليطح وابراهيم علي وحمد عبدالرزاق ومحمد كرم وغيرهم وقد انتهت المباراة لمصلحة الازرق 3-0 وفي تلك المباراة كان فيصل الاكثر تميزا ونجح باحراز هدفين. ولم ينل فرصة الاستمرارية مع المنتخب بكون صفوفه تضم مجموعة كبيرة من النجوم من اصحاب الخبرة مع فسح المجال لعدد قليل من الوجوه الشابة وخصوصا ان الازرق كان يتجهز لمشاركات مهمة وهي كأس اسيا وتصفيات اولمبياد موسكو ومونديال 1982 ومن ثم عمل الجهاز الفني على الاستقرار في التشكيلة.

لقب الدوري الأول

وفي تلك الفترة كان السماوي قد اعد نفسه بالشكل المثالي للمنافسات المحلية وبالذات ان صفوفه تضم كثيراً من اللاعبين الشباب بمقدمتهم فيصل العصفور وهادل السيد وعادل عبدالنبي واحمد المكيمي والحارس احمد درويش بجانب للخبرة محبوب جمعه وصالح العصفور واخرين وقد استطاع الفريق ان يحقق نجاحات غير مسبوقة في دوري 80-1981 تحت قيادة المدرب البرازيلي جيلدو وقد اثبتوا انهم لن يقلوا شأنا عن الفرق الاخرى مثل القادسية والعربي والكويت وكاظمة حيث تمكنوا من التتويج ببطولة الدوري العام للمرة الاولى بعد منافسة شديدة مع العربي حتى تساويا بالنقاط ولعبا مباراة فاصلة انتهت اشواطها بالتعادل السلبي ولكن في تلك المباراة حدث لم يكن بالحسبان عندما تم طرد فيصل من قبل الحكم المرحوم عيسى الجساس منذ الشوط الاول وقد شهدت المباراة صراعا مابين الفريقين وصلت للركلات الترجيحية حسمها السماوي لصالحه 4-1 بعد تألق الحارس احمد درويش بصد ركلتي احمد عسكر ومحمد كرم ليسجل السلماوية اسمهم في سجل البطولة بعدما كسروا احتكار الثلاثة الكبار.

وفي فترة الثمانينيات ظل فيصل يقدم مستويات طيبة بالرغم من معاناته من الاصابة في كثير من المواسم حيث ادت احدى الاصابات لابتعادة عن الملاعب 6 أشهر وفي 1988 استطاع ان يقدم نفسه كلاعب مؤهل للدفاع عن الوان المنتخب حيث وضعه المدرب الانكليزي جورج ارومسترونغ الذي تمت الاستعانة من نادي السالمية حيث كان يدربه انذاك ووقتها الازرق كان يستعد لخليجي 9 التي اقيمت بالرياض وفي نفس الوقت المنتخب قد خرج من تصفيات سيئول بعد خسارته من العراق 0-1 أقيل المدرب البرازيلي انطونيو فيريرا ليحل محله ارمسترونغ الذي اختار عددا من اللاعبين الجدد ليدعم بهم الصفوف في تلك البطولة وخاض الازرق عدة لقاءات تجريبية وتم اشراك فيصل في مباراة مالمو السويدي وفي بطولة الخليج منحه الفرصة باللعب امام البحرين خسرها الازرق 0-1 وعمان 2-0 والسعودية التعادل 0-0 وقد تأثرت نتائج الازرق كثيرا وتراجع لمركز متاخر ومن الطبيعي ان الظروف التي كان يعاني منها الازرق لم تسعف فيصل او غيره من اللاعبين من تقديم ما لديهم من مستويات تساعدهم على تحقيق النتائج المرجوة.

واستمر فيصل محافظا على تميزه بالرغم من صفوف السماوي مشاركة عدد من الوجوه الشابة في اواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات بعدما عمدت الادارة على تدعيم صفوف الفريق فكان وجوده مع النجم الكبير محبوب جمعه دور مؤثر في خلق الاستقرار في صفوف الفريق في ظل تواجد العناصر الشابة التي تفتقر للخبرة والاحتكاك وكما ان عودة المدرب البرزيلي جيلدو لتدريب الفريق كانت عاملا ايجابيا وهذا ما اثمر عنه احراز الفريق للقب كأس سمو الامير في موسم 92-1993 بعدما هزم اليرموك 5-0 في النهائي ليتوج للمرة الاولى باللقب وبذلك يكون فيصل قد وضع بصمته بأحراز الدوري وكأس سمو الامير بعدما حققهما السماوي للمرة الاولى.

أسرة رياضية

نشأ فيصل العصفور وسط اسرة رياضية حيث اشقائه سلطان لاعب النادي العربي وعنبر لعب للقادسية والفحيحيل والنجم صالح مثل السالمية والمنتخب الوطني والعسكري لعدة سنوات في حين سالم ووليد والدكتورعادل لعبوا في المراحل السنية بنادي السالمية واما طارق الحيد الذي شذ عن القاعدة ليتجة للعبة الجمباز بالنادي ولاينسى دور والدهم رحمه الله العرباوي حيث له ارتباط وثيق مع العربي.

الاستفادة من جيلدو وارمسترونغ

يعتبر المدرب البرازيلي جيلدو من افضل المدربين الذين تولوا تدريبه واستفاد منه الكثير في تطوير قدراته وكذلك المدرب الانكليزي جورج ارمسترونغ هو الاخر عمل على توظيف امكانياته بالشكل الصحيح .

أغلى الأهداف بمرمى الطرابلسي

سجل فيصل خلال مشواره الكروي اكثر من 80 هدفا بالرغم من انه يلعب في خط الوسط وله اهداف حاسمة ولكن يعتز كثيرا بالهدف الذي سجله في مرمي احمد الطرابلسي وفي تلك المباراة قدم مستوى مميزاً وذلك في موسم 80-1981بنفس الموسم الذي حقق به السماوي الدوري.

بكاء عزيز

من المواقف التي يتذكرها فيصل خلال مشاركته مع منتخب الشرطة في بطولة بغداد 1986 عندما اشترك علي ماضي مع لاعب المنتخب العراقي فيصل عزيز بكرة مشتركة قوية ليخرجه مصابا على النقالة وهو يبكي من شدة الالم.

