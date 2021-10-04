«روزاليوسف».. سيدة المسرح والصحافة

ديوان Diwan

«من مسرح الفن إلى مسرح الصحافة».. مسيرة كبيرة ما بين «خشبة أبو الفنون» و«ورق الدشت» و«بروفات الصفحات» وضجيج ماكينات الطباعة، مسيرة خاضتها الراحلة فاطمة اليوسف، التي عُرفت بعد ذلك بـ«روزاليوسف»، مسيرة لطالما كانت «سارة برنار الشرق» هي صاحبة دور البطولة فيها، وبطولتها هنا لم تأت من فراغ، سواء تلك التي كانت في «عالم الأرتيست» أو «بلاط صاحبة الجلالة». «سنوات الطفولة الصعبة».. أيام لم تنجح الإنجازات التي تحققت والأحلام التي أصبحت واقعا في أن تنسي «روزاليوسف» سنوات النشأة، فهي الطفلة المولودة في العام 1898 ولأسرة لبنانية من مدينة طرابلس، لتعيش طفولة قاسية وتوفيت أمها بعد ولادتها فأودعها أبوها محمد محيي الدين اليوسف لدى أسرة مسيحية لرعايتها وتعليمها وتركوا مربيتها خديجة بصحبتها ولما توفي والدها تغيرت معاملة الأسرة لفاطمة وتغير اسمها من فاطمة إلى روز، وحين قرر أحد أصدقاء الأسرة أن يهاجر إلى البرازيل اصطحب الطفلة «روز»، وحين رست السفينة التي تقلهم على سواحل الإسكندرية للتزود بالوقود كانت نقطة التحول في حياتها حيث هبطت من الباخرة إلى الإسكندرية ثم إلى القاهرة.



الفن.. النجاح أولا والاعتزال أخيراً

التقت «روزاليوسف» إسكندر فرج صاحب فرقة «الجوق المصري العربي» المسرحية وبهرته بجمالها فأخذها لتعيش معه بمصر، ليكون وجودها في القاهرة شهادة ميلاد جديدة لها، وتوسعت في علاقاتها بأصحاب تياترو شارع عبدالعزيز، وأخذت تتردد على المسارح إلى أن قابلت عزيزعيد، الذي كان بمثابة الأب الفني والراعي والمعلم وأعطاها دورا في مسرحية «عواطف البنين»، وكان عمرها 16 عاما، وأخذت تتنقل بين الفرق الفنية، ومنها فرقة جورج أبيض وفرقة عبدالرحمن رشدي، إلى أن سطع نجمها في فرقة يوسف وهبي وعزيز عيد «مسرح رمسيس» وكانت بطلة المسرحيات، ونجحت نجاحا رائعا وأطلق عليها النقاد والجمهور الاسم الخالد «سارة برنار الشرق»، ثم انتقلت لفرقة نجيب الريحاني، الذي قرر أن يمثل الروايات التراجيدية، ولم تستمر في الفرقة، واعتزلت الفن فترة من الزمن حتى جاءتها فكرة الصحافة.

«روزاليوسف».. ميلاد صحافة «الهواء الطلق»

التصفيق الحاد من الجمهور الذي كان ينبهر كل ليلة بأدائها على خشبة المسرح، الجمهور الذي منحها لقب «سارة برنار الشرق»، كان من الممكن أن يكون المشهد الختامي لمسيرة نجاح «روزاليوسف» في الحياة، فهي الفنانة الشهيرة، وواحدة من أبرز نجمات الفن في مصر، لكن الطفلة صاحبة الأعوام العشرة التي قدمت من موطنها الأول لبنان إلى مصر، لم تفقد بمرور السنوات تمردها، لم تستطع الأيام «تقليم أظافرها»، بل على العكس تمامًا، قررت «روزاليوسف» وهي في قمة مجدها الفني أن تخوض تجربة الصحافة، ليس من باب الكتابة فقط، لكنها دخلت بلاط صاحبة الجلالة من باب «النشر» لتصبح بعد سنوات قليلة، واحدة من أشهر، بل كانت الأشهر، في صناعة «الصحافة المصرية»، وأصبحت صاحبة مدرسة وصفها نقيب الصحافيين المصريين الراحل كامل الزهيري بــ«مدرسة الهواء الطلق».

وبحسب الكاتب الصحافي رشاد كامل، أحد أبناء مدرسة «روزاليوسف» الصحفية، فإن فكرة العمل في الصحافة راودت السيدة الجميلة وهي تجلس مع عدد من أصدقائها المسرحيين، في وقت كانت المجلات الفنية في هذا الوقت مليئة بالإساءة والنميمة، فما كان منها إلا أن تفكر في تأسيس مجلة فنية تدافع فيها عن الفن، واستشارت أحد الأصدقاء حول كلفة إطلاق مثل تلكا لمجلة،واستخرجت على الفور تصريحًا من وزارة الداخلية لإصدارها، وطلبت من الصحفي الراحل محمد التابعي مساعدتها في تأسيسها، غير أن أعداد عشرة طرحت من المجلة لكنها لم تلفت نظر أحد إليها. الغريب في الأمر هنا، وبحسب رواية «كامل»، أن تاريخ «أزمات روزاليوسف» لم يبدأ متأخرًا كما يظن البعض، لكن من البداية واجهت المجلة صعوبات عدة، لعل أبرزها اعتراض المسرحي الراحل، زكي طليمات، على أن تطلق «روزاليوسف» اسمها على المجلة، وطالبها أن يكون الاسم مجلة «الأدب العالمي»، غير أن السيدة المتمردة رفضت هذا الطرح، وأصرت على اسم «روز اليوسف»، لا سيما وأنها كانت وقتها أشهر ممثلة في مصر، وهو ما يعني أنها لن تكون في حاجة لعمل دعاية للمجلة الوليدة.

رحيل التابعي.. «روزاليوسف».. اسم لايموت

«رحيل نجوم المجلة».. أزمة ثانية واجهتها «روزاليوسف» وتحديدًا في العام 1934، بعدما اختلفت مع «التابعي»، الذي ما كان منه إلا الانسحاب من المجلة، ليس هذا فحسب، لكنه اصطحب معه غالبية نجومها، من أمثال الصحافي الراحل مصطفى أمين، وشقيقه علي والكاتب الراحل جلال الدين الحمامصي، وآخرون، من الذين لمعوا في «روزاليوسف» وارتبط اسم المجلة بهم، وهو ما دفع البعض للحديث عن أفول نجم «روزاليوسف»، غير أن صاحبة ترخيص المجلة، واجهت تحدي «هروب النجوم» بتحدي أكبر، حيث قررت إطلاق جريدة يومية إلى جانب المجلة لتثبت للجميع أن «روزاليوسف» اسم لا يموت.

في 25 مارس 1935 صدر العدد الأول من الصحيفة اليومية، وطلبت وقتها من الدكتور محمود عزمي أن يترأس تحرير الجريدة، وتشاورت مع عباس محمود العقاد ليكتب بها وحدثت بينهما مناقشة شهيرة اعترض فيها العقاد الذي كان يكتب وقتها في صحيفة «البلاغ» على أن يكتب في جريدة اسم صاحبتها سيدة، غير أنه سرعان ما تراجع عن رأيه ووافق بعد ذلك، وبعد مشادة مع محمود عزمي جاءت بعبد الرحمن فهمي ليتولى رئاسة التحرير، وكان من يكتب في هذا الوقت لديها نجيب محفوظ الذي كان وقتها شاباً في عامه الأول بكلية الآداب، وبنت الشاطئ عائشة عبدالرحمن، ووصل توزيع الجريدة في هذا الوقت إلى 80 ألف نسخة يوميًا، وكانت تضم صفحة يومية للسينما، وأخرى للإذاعة.

روزاليوسف وصناعة النجوم

على مر تاريخها، كانت السيدة «روزاليوسف» تعرف كيف تصنع النجوم، ولعل الأسماء التي كان ظهورها الأول على صفحات مجلتها، ثم أصبحت بمرور الأيام من أبرز نجوم الصحافة المصرية، خير دليل على ذلك، ولا يزال التاريخ يذكر قصتها مع واحد من أبرز الكتاب الصحافيين في مصر والوطن العربي، الكاتب الصحافي الراحل، أحمد بهاء الدين، الذي روى قصة عمله مع «روزاليوسف» قائلًا: «كان هذا قبل ثورة يوليو بأشهر قليلة فيما أذكر، ونشرت وزارة الهلالي باشا في ذلك الوقت الميزانية المصرية، ولم يكن مألوفًا أيضا في ذلك الوقت الكتابة في المسائل الاقتصادية، فكتبت مقالًا عن الميزانية مهاجمًا لها بشدة وأيضا بشكل مبسط، أرقام فوجئ بها الناس، وكان هذا نغمة جديدة فلتقطتها مجلة روزاليوسف وفوجئت أنها منشورة في الصفحة الأولى بعناوين ومانشيتات،فاعتبرت هذا تصرفًا ممتازاً من المجلة، فهو مقال لشخص غير معروف إنما لأسباب موضوعية ينشر في الصفحة الأولى، فهذا شجعني أن أكتب باستمرار، وكنت أرسل بروازا ينشر في صفحة أو ثلاث وأتركه مع بواب المجلة دون أن أعرف أحدًا في روزاليوسف لفترة طويلة». وأضاف «بهاء الدين»: «في أحد الأيام وكان وقتها المرحوم عميد الإمام سكرتير تحرير روزاليوسف فقابلته بالصدفة على باب المجلة ولم أكن أعرفه فقال لي: ده إحنا بنقول للبواب دائما إنك عندما تيجي يبلغنا عشان عايزينك، المهم أخذني وعرفني على السيدة روزاليوسف والأستاذ إحسان عبد القدوس، واستمريت في الكتابة وعرضوا عليَّ أن أشتغل في روزاليوسف لكني رفضت، فقد كنت في مجلس الدولة وعلى وشك أن أسافر إلى فرنسا لإكمال رسالة الدكتوراه، لكني كنت دائما أعمل في فترة بعد الظهر، ثم زادت مسؤوليتي فألغيت الرحلة إلى فرنسا ثم استقلت من مجلس الدولة».

أحمد بهاء الدين وذكريات «السيدة العظيمة»

وقال «بهاء الدين» عن «روزاليوسف» في أحد مقالاته: «إنها سيدة عظيمة بدأت من نقطة الصفر من ممثلة كمبارس الى نجمة المسرح الأولى إلى صاحبة مجلة في الصحافة، اعتمدت على موهبتها وصفاتها الخاصة وإرادتها، والوحيدة التى صنعت نفسها بعنادها الأسطوري وموهبة نادرة فى بث الثقة فى الناس وتشجيع الكفاءات، فهي فوق المنافسة وفضلها وأثرها عليَّ كصحافي لا يماثله أى تأثير».

خطاب «الحرية» من «روزاليوسف» إلى «عبد الناصر» «يوليو وروزاليوسف».. من الممكن أن يرى البعض أن لا علاقة تربط بين ثورة 23 يوليو 1952، و«روزاليوسف» السيدة والمجلة، غير أن التاريخ لا يزال يحفظ تفاصيل أزمة حدثت بين «السيدة والبكباشي»، وذلك على خلفية قرار تعطيل الصحف الذي صدر في الثامن عشر من يناير 1953، والذي دفع السيدة فاطمة اليوسف، صاحبة مجلة «روزاليوسف» أن تكتب خطابًا وتنشره في مجلتها موجه إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تشكو إليه ما يجري للصحافة، وتنبهه في الوقت ذاته إلى خطورة سيطرة الرأي الواحد، وقالت: «إنك باختصار - في حاجة إلى الخلاف.. تمامًا كحاجتك إلى الاتحاد، إن كل مجتمع سليم يقوم على هذين العنصرين معًا، ولا يستغني بأحدهما عن الآخر، الاتحاد للغايات البعيدة والمعاني الكبيرة والخلاف للوسائل والتفاصيل، انظر إلى الأسرة الواحدة في البيت الواحد، قد تراها متماسكة متحابة متضامنة.. ولكن كل فرد فيها يفضل نوعاً من الطعام، ويتجه إلى طراز من العمل، ويروق له لون من الثياب، ثم انظر إلى أسرة الوطن الكبير - أي وطن كبير - تجد هذا التباين والخلاف موجودًا بينهم في أدق دقائق الحياة، وفي طريق تذوق الحياة ذاتها». وتابعت: «ولا تصدق ما يقال من أن الحرية شيء يباح في وقت ولا يباح في وقت آخر، فإنها الرئة الوحيدة التي يتنفس بها المجتمع، والإنسان لا يتنفس في وقت دون آخر.. إنه يتنفس حين يأكل، وحين ينام، وحين يحارب أيضا». المثير في الأمر هنا أن «ناصر» بعد قراءته ما كتبته ونشرته «روزاليوسف» اختار الطريقة ذاتها للرد، وكتب خطابًا قال في جزء منه: «وأنا أكره بطبعي كل قيد على الحرية وأمقت بإحساسي كل حد على الفكر، على أن تكون الحرية للبناء وليس للهدم، وعلى أن يكون الفكر خالصاً للّه ثم للوطن.. ودعيني ألجأ إلى تجربتك كي تبقى الحرية للبناء ويبقى الفكر لله ثم الوطن.. لا تخرج ما به من شهوات وأغراض ومطامع عن هذا المثل إلى انقلاب مدمر يصب في مصالح الوطن المقدس بأبلغ الأضرار».

«انطفأت الشمعة الأخيرة»

أبريل 1957، التاريخ الحزين، فهو الشهر الذي شهد رحيل «روزاليوسف»، بعد سنوات من «التعب والمجد».. «السقوط والصعود».. «الفشل والنجاح»، وتحت عنوان «نصف الساعة الأخير»، يروي الكاتب الصحافي الراحل أحمد بهاء الدين، الساعات الأخيرة لـ«روزاليوسف»، قائلًا: « سر روزاليوسف تتلخص في نصف الساعة الأخير من حياتها، لقد استطاعت أن توقف الموت عند بابها نصف ساعة قبل أن تأذن له بالدخول، كانت في السينما مع صديقتها وفاجأتها السكتة القلبية فلم تقع بل طلبت العودة إلى البيت لدرجة أنها لم تنتظر حضور سيارتها واستقلت تاكسي إلى البيت». وتابع «بهاء الدين»: «أغلب الظن أنها عرفت أن هذه هي النهاية، فلم تنزعج لكن كان همها العودة إلى بيتها فكانت في الأيام الأخيرة دائما تقول إنها لاتريد شيئا إلا أن تلقى النهاية في بيتها هادئة، وهي أمنية عميقة المغزى عند الذين عاشوا حياة حافلة بالخطوب، فعندما وصلت إلى بيتها دخلت إلى حجرتها وهي سائرة على قدميها وغيرت ملابسها ووضعت كل شيء في مكانها.. آوت إلى فراشها وانطفأت الشمعة الأخيرة».

