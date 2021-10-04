للمسنين.. كل التحية والتقدير

أمي وأبوي تاج راسي

اليوم الأول من أكتوبر الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1990م للاحتفال باليوم العالمي للمسنين، بهدف توفير منصة مشتركة للأنشطة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين حول العالم، يتم من خلالها توعية وتشجيع جميع الأفراد والمؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات غير الربحية في جميع أنحاء العالم؛ من خلال تنفيذ الأنشطة التطوعية والخيرية والانسانية، والمساهمة بصورة فعالة في تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والاقليمي والدولي.

احتفالنا باليوم العالمي للمسنين هو رسالة حب وشكر، وتقدير ووفاء تجاه آبائنا وأمهاتنا؛ لرسم البسمة والسعادة على محياهم؛ تثمينا لمسيرتهم في العطاء، وتقديرا لما أنجزوه خلال حياتهم، وقدرتهم علي الاستمرار في العطاء، ونقل خبراتهم الي الأجيال القادمة؛ كما أنهم من أكثر فئات المجتمع التي تحتاج للاهتمام والرعاية والاعتناء بتوفير كل متطلباتهم وهذه المسؤولية المجتمعية الكل يتحمل واجبها أفرادا ومؤسسات في القطاعين العام والخاص باعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني، لذلك نحرص في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار دائما على تعزيز مفاهيم وقضايا البر بالوالدين وبر كبار السن من خلال مشروع جائزة البغلي للابن البار؛ لنشر الوعي المجتمعي بقضايا بر الوالدين، ورعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، وتقوية ترابط المجتمع الكويتي وتحقيق مبدأ الشراكة الاجتماعية لخدمة كل شرائح وفئات المجتمع، وتفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت؛ لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع الكويتي.

دلت الاحصائيات الدولية أن العام الماضي 2020 م فاق عدد الأشخاص البالغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وعلى مدى العقود الثلاثة المقبلة من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل الى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام 2050، وسيعيش 80 % منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لذلك تعقد الاحتفالات الدولية والوطنية سنويا تقديرا لهم ولدورهم في بناء الأسرة والمجتمع، وديننا الاسلامي العظيم - فضلا عن ذلك فان جميع الشرائع السماوية تحث على البر بالوالدين واحترام وتقدير كبار السن.

لذا نود مشاركتكم بطرح أهم ركائز وأسس المسؤولية المجتمعية لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن والتي يتم بموجبها التعامل مع بعض الأبعاد والركائز التي وجب مراعاتها عند التعامل مع قضايا المسنين بدرجة تساعدهم في تحقيق التكيف الاجتماعي والتوافق النفسي والاندماج الطبيعي والمشاركة في التنمية الاجتماعية:

أولا: الاهتمام باعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال خدمة ورعاية وتأهيل وتدريب المسنين بصفة مستمرة تضمن مواكبتهم للتطورات والتغيرات السريعة في العالم في مجال التعامل مع متغيرات الشيخوخة.

ثانيا: يجب الاهتمام في تفعيل العمل بنظام التدخل المبكر للمسنين، ونظام الرعاية النهارية، ونظام الرعاية المنـزلية، كأسلوب للوقاية والعلاج والحد من انتشار مشاكل الشيخوخة، وازالة الحواجز البشرية والاجتماعية والنفسية التي تعترض مسيرة وحياة المسنين.

ثالثا: يجب تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمسنين وتطويرها وتنقيحها بدرجة تتفق وقدراتهم، وتضمن لهم قضاء احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم المختلفة.

رابعا: يجب اشراك المسنين في كل المناظير والقضايا التي يتم بموجبها وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة برعايتهم وخدمتهم وتأهيلهم.

تحية تقدير واعزاز نوجهها لكبار السن في يومهم العالمي متمنين لهم دوام الصحة والعافية.

