التوجهات العالمية في اليوم العالمي للمسنين

أمي وأبوي تاج راسي

الشيخوخة مرحلة من مراحل العمر، وحلقة من حلقات التاريخ، وجزء لا يتجزأ من وجود كل مجتمع من المجتمعات الانسانية، فسنة الله في خلقه، أن يأتي الجيل بعد الجيل على امتداد عمر البشرية المديد، فيقدم الانسان في حياته التضحيات، وقد يتعرض لمختلف ألوان الفاقة والحاجة، أو فتنة الغنى والثراء، أو آلام المرض والعجز، وخاصة اذا رد الى أرذل العمر.

ومن خصائص الانسان أن الله جعله اجتماعيا بطبعه يسعى للعيش ضمن جماعة ترعاه، وتحبه، وتحميه، وتقدم له كل أنواع الرعاية المادية، والمعنوية، وتتفاعل معه، فتأخذ منه وتعطيه، لأن كل انسان عاجز في ذاته عن تحقيق كل حاجاته، ولا بد من أن يكون في مجتمع، وعن طريق هذا المجتمع يكرم ويكرم، يقدم ويقدم له، يعتني ويعتنى به، يؤثر ويكون محط الاثارة، يعطي ويأخذ.

أهداف ورسائل اليوم العالمي للمسنين

تحتفل هيئة الأمم المتحدة بذكرى اليوم العالمي للمسنين، وهي أحد أهم المناسبات السنوية التي يتم احيائها في 1 أكتوبر من كل عام؛ لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهرم واساءة معاملة كبار السن، وهو أيضا يوم للاحتفال بانجازات كبار السن في لمجتمع، والعمل على ايصال عدة رسائل والسعي لتحقيق عدة أهداف تتلخص بالآتي:

1 - التوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية للمسنين.

2 - تعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، وتوفير التكنولوجيا الملائمة والتأهيل.

3 - تدريب الموظفين في مجال رعاية المسنين.

4 - توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات المسنين ورعايتهم وفق أساليب الرعاية المختلفة.

5 - حث المنظمات غير الحكومية والأسر؛ لتقديم الدعم للمسنين لاتباع أسلوب صحي جيد ومتميز.

6 - التعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.

مكانة المسنين في الإسلام

سبقت تعاليم الاسلام الحنيف الأنظمة الحديثة لرعاية الشيخوخة، اذ يحظى الكبار سنا في مجتمعنا الاسلامي غالبا، بمزيد من التقدير والرعاية والاحترام، والحث على رعايتهم وحمايتهم من العيش في غربة ووحدة وشقاء وعزلة.. فالمسنون لهم مكانة خاصة عند الله تعالى؛ وفاء بحقهم وتكريما لهم، ولقد رفع الاحسان الى الوالدين الى مستوى رفيع سام الى مستوى عبادة الله عز وجل، فعطفه الله تعالى على عبادته عز وجل حيث قال في محكم كتابه الكريم في الآية (23) من سورة الاسراء: ?وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا). ومن أجل الطاعات، أن ترعى الأب الذي رعاك عمرا مديدا، وأن ترعى الأم التي رعتك عمرا مديدا.. فعن عبد الله بن مسعود قال: «سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب الى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله».

لذا فانه من الأهمية بمكان و من الواجب على الجميع أفرادا ومؤسسات العمل على رعاية المسنين والعناية بهم، عملا بمبادئ ديننا الحنيف الذي حفظ للمسنين مكانتهم، وقدر ذوي الشيبة في الاسلام، ودعا الى اكرامهم وحمايتهم تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال. كما يكرم الله تعالى كل انسان أكرم شيخا أومسنا، فكيف اذا كان هذا الشيخ أو المسن أباك الذي أنجبك؟ والذي كان سبب وجودك، وأفنى حياته في سبيلك.. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه.

واجب الانسان تجاه كبار السن

ما هو الواجب الذي يحتم على كل انسان أن يقابل به قريبا أو أبا أو عما أو خالا أو انسانا تقدمت به السن؟ ما واجب الانسان تجاه والديه؟ ليس من الوفاء للأجيال السابقة من المسنين، أن يهملوا أو يتركوا فريسة للضعف والحاجة في آخر حياتهم، بعد أن قدموا لأمتهم ما بوسعهم، ففي خبرة المسنين عبق الماضي وذخر الحاضر، ومعاني التراحم والتعاطف، وابتغاء الأجر في خدمتهم، والتقرب الى الله في البر بهم، وعدم العمل خلافا لذلك، فلا يكفي أن نعمل على توفير دور لرعاية المسنين، والتي قد تسمى في عرف المجتمع بخمس نجوم، تقدم فيها حاجات هذا الشيخ الفاني بشكل لا يصدق، طعام ما بعده طعام، رعاية ما بعدها رعاية، مكان جميل، كل وسائل التسلية في غرفته، وكل أسباب الخدمة عنده، بل يجب العمل على حمايتهم نفسيا واجتماعيا؛لأن هذا الانسان في هذه السن لا يهتم بحاجاته المادية فقط، بل يهتم بحاجاته الاجتماعية والانسانية، يهتم بمكانته في أسرته وتقديرها المعنوي له. ولكن ظهور المتغيرات الاجتماعية التي تشهدها المجتمعات المعاصرة، أوجدت بعض المظاهر السلبية في حياة الأسرة وفي بيئة المجتمع بشكل عام، ما أدى الى وجود بعض المظاهر السلبية المؤسفة، من عدم المبالاة والاهمال لبعض المسنين، بل والزج بهم في مأوى العجزة، أو أحد المستشفيات تهربا من خدمتهم!! ان حاجة المسن هي أن يرى ابنه أمامه، الى أن يرى زوجته أمامه، الى أن يسمع كلمة حب، وكلمة رعاية، وكلمة ايناس، خير له من كل هذه العناية التي تفوق حد الخيال، هناك فئة من المسلمين ارضاء لزوجاتهم آثروا أن يضعوا آباءهم أو أمهاتهم في دور المسنين، من دون حاجة، الا هربا من المسؤولية، وهربا من مشكلات قد تنشأ اذا كان أبوهم عندهم، أو أمهم عندهم يعيشان الى جوار أبنائهم.

الكرامة والإحسان أساس

حياة كل إنسان

لا بقاء للانسان بغير كرامة، ولا حياة له بغير احسان، لأنه يرغب أن يكون محبوبا، ومبجلا، ومرغوبا في حياته عند الآخرين، أعني أولاده الذين بذل زهرة عمره من أجلهم، وتبقى رعاية تلك الفئة من الآباء والأجداد وكبار السن واجبا شرعيا يتحتم علينا القيام به، ودينا يجب أن نقوم بسداده، فهم الذين ضحوا بعمرهم وصحتهم وفكرهم من أجل أن تظل عجلة الحياة سائرة نحو الأمام، وقد أصبح واجب رعايتهم ضرورة تحتمها القيم وتدعمها القوانين. أما الأبناء الذين يتقاعسون على رعاية والديهم في سن الشيخوخة، فهؤلاء بحق يساهمون في معاناة المسنين من آبائهم وأمهاتهم، لأنهم أفقدوهم أثمن شيء يعتز به الأب، أولاده، وزوجته، الذين ضحى من أجلهم، وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل تنشئتهم وتربيتهم.

جهود الكويت في رعاية وخدمة وتأهيل المسنين

أولت الكويت اهتماما بالغا برعاية وخدمة وتأهيل المسنين، حيث جاء في المادة رقم (11) من الدستور الكويتي: أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، من أجل ذلك أنشأت الدولة وزارة الشؤون الاجتماعية لخدمة ورعاية المسنين نفسيا واجتماعيا وصحيا، وقدمت ومازالت تقدم لهم كل أوجه الرعاية سواء الايوائية أو النهارية لمن يستحق منهم أو المتنقلة في منازلهم وبين ذويهم، من خلال اصدار القوانين والقرارات واللوائح والنظم والاجراءات التنفيذية المنظمة لذك.

القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين

لما كان كبار السن جزء مهم من المجتمع الكويتي، وانطلاقا من ايمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية، فقد أصبح من الضروري تطوير التشريعات المتعلقة بالمسنين فهم اذا كانوا قد تركوا الحياة العملية فهذا لا يعد دليلا على عجزهم، فالخبرة والحكمة التي يملكونها من خلال العمل الطويل يشكل ثقلا ووزنا لابد أن يعتد به.

ونتيجة التطور الذي نعيشه وتغير مشاكل المجتمع وتعقيداتها،بحيث لا يجد كبير السن من أفراد الأسرة من يتفرغ لخدمته أو يسهر على راحته، فقد أصبح لزاما أن توجد المؤسسات المتخصصة في رعاية كبار السن وأصبح من الواجب التفكير في أن المشكلة لا تعالج فقط بتوفير سكن وملبس ومأكل، وانما الرعاية يجب أن تمتد لتشمل تقدير الآخرين لهم وتعاطفهم معهم وتكوين صداقات في المجتمع، وبذلك ينمو الأمل في البقاء والحياة في المجتمع ويتوفر لهم الرضا والاستقرار النفسي، فالمسن يحتاج أكثر من غيره الى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وهنا فان التعاون بين المؤسسات الصحية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئات الشباب والرياضة وجمعيات النفع العام وقطاعات أخــــرى كالمؤسسات الوطنية للتمويل وغيرها، يمكن أن يساعد في توفير المناخ الصحي والنفسي والاجتماعي للمسن والذي يساعده على مواصلة نشاطه ودوره في الحياة الكريمة والآمنة البعيدة عن المخاطر بكل أشكالها، وقد ترجم دستور الكويت ذلك في المادة (11) التي تنص على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». لهذا كله جاء القانون ليحل محل القانون رقم (11) لسنة 2007 وهو مكون من خمس وعشرين مادة بتفصيل أكبر وبامتيازات أكثر، وقد بدأ القانون بتعريف المصطلحات الواردة فيه حيث اعتبر كل من بلغ الخامسة والستين مسنا، ثم ميز بين المسن والمسن المعوز باعتبار كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، وللتمييز هذا أهمية كبيرة، اذ منح المسن المعوز العديد من الامتيازات التي تمكنه من تأمين حاجاته وضرورات الحياة نظرا لعدم قدرته المالية على تأمينها. ثم نظم القانون الحقوق العامة للمسنين من حيث العلاج في الخارج والمخصص الشهري وبدل الخادم أو الممرض، وحقه في استخدام المواصلات العامة مع اعفاء مستلزماته من كل الرسوم. وأخيرا حدد القانون التزامات الدولة تجاه المسنين باتخاذ كل التدابير والاجراءات لتكفل حقوقهم، وتعمل على دمجهم في المجتمع من خلال اقامة دور رعاية عامة وخاصة، وأندية، ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية، بالاضافة الى دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لاقامة دور الرعاية الخاصة وتحديد آلية انشائها، وتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسن، وكذلك التزام الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استفادة المسن من الخدمات العامة. وكذلك تحديد الأشخاص المكلفين برعاية المسن ونفقاته مع عدم الاخلال بالحقوق والامتيازات المقررة في قوانين المساعدات العامة وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والأحوال الشخصية، والتنسيق مع المشرف المختص لرعاية المسن مع المكلف بالرعاية. واعتبر القانون أن المحكمة المختصة في نطاق هذا القانون هي محكمة الأسرة وفقا لقانونها على أن تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في المادتين (14)، (16) من خلال أمر على عريضة، ويجوز التظلم من هذا القرار خلال أسبوع. كما نص القانون على العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.

الشراكة المجتمعية في رعاية وخدمة وتأهيل المسنين

وقد جرى اطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في المجتمع عامة وفي دور الرعاية التي تشرف عليها الدولة، حيث يعمل كبار السن على تقديم اسهامات عدة للمجتمع عن طريق العمل التطوعي، ونقل الخبرات والمعرفة للأجيال الأخرى من خلال خبرتهم التي اكتسبوها في الحياة، ولمعرفة كمية المساهمات التي يقدمونها يتم الاحتفال عالميا كل عام باليوم العالمي للمسنين، وتهدف الدولة من خلال التفاعل مع اليوم العالمي للمسنين الى تأكيد وتعزيز القيم الاسلامية الحميدة التي تدعوا الى توقير واحترام المسنين، وابراز دور المسنين في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتها على العطاء، والاستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية، والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بفئة المسنين ودعمها، ومساندة المسنين ورفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بهم.

وتقدم وزارات ومؤسسات الدولة للمسنين الرعاية الشاملة (الصحية والاجتماعية والنفسية) عبر قطاعات الرعاية الاجتماعية والصحية، بالاضافة الى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المسنين وأسرهم، والأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وأسرة طبية وسماعات وغيرها، وبرنامج الرعاية المنزلية للمسنين داخل اطار الأسرة من خلال برنامج زيارات متابعة لهم. وكذلك اقرار وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين كل مؤسسات الدولة، ممثلة في القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك عبر تسهيل اجراءات اشهار الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام المتخصصة؛ للاستفادة من كل الامكانات المتوافرة لدى مؤسسات العمل الخيري؛ لتغطي خدماتها كل مناطق الكويت، ومنها: اشهار «الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين»، بناء على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (116/أ) الصادر في 24 يونيو لسنة 2014، الذي قد تم نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في العدد رقم (1192) الصادر في 13/7/2014 م، والتي أضافت لعمل الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام نقلة مميزة في مجال العمل الانساني والاجتماعي والتطوعي والخيري عبر دورها الاجتماعي لمساندة القطاع الحكومي في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية للدولة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا كبار السن. ويؤكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم طاهر البغلي، أن الكويت حرصت من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لأبناء الفئة بما يكفل لهم الحياة الكريمة..كما يؤكد البغلي وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين على ان الجمعية حريصة على مشاركة المسنين يومهم العالمي، وذلك في اطار ما تقدمه من اهتمام خاص بفئة كبار السن والحرص على ادماجهم في المجتمع والمشاركة في كل مناسباتهم، مؤكدا أن الكويت من أوائل الدول التي اهتمت بقضايا المسنين، حيث ان التشريعات نصت على حماية الأسر والحفاظ عليها، واهتمت بالشيخوخة بشكل خاص لأجل توفير الرعاية الصحية لهم. وأضاف البغلي أن اشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين أكبر دليل على اهتمام البلاد بالمسنين، لا سيما أن الكويت من أوائل الدول التي سنت قانونا خاصا للمسنين لحمايتهم؛ ما يجعلنا نفخر ونعتز في تحقيق التكامل الاجتماعي من بوابة المسنين، مؤكدا ان الجمعية تدعم توجه هيئة الامم المتحدة بشأن رعاية وخدمة وتأهيل المسنين،عبر الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، من خلال أعمال الجمعية والدور الفعال الذي تقوم به لتنفيذ ودعم التوجهات الدولية التي تطلقها هيئة الأمم المتحدة كشعار وعنوان للاحتفال في اليوم العالمي للمسنين في كل عام.

