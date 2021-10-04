العلاقات الإيجابية والاستقرار الأسري ن

أمي وأبوي تاج راسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الايجابيون، أسعد الله صباحكم بالنور والمحبة والتسامح...... موضوعنا في صباح هذا اليوم عن دور العلاقات الايجابية في تحقيق الاستقرار الأسري. نركز على متغير التسامح لتفعيل العلاقات الايجابية الأسرية. ان أهمية ارتباط العلاقات الايجابية في تحقيق الاستقرار الاسري ذو أهمية فاعلة من منطلق أن دورة حياة الأسرة هي اطار مفيد بشكل خاص، حيث يتم من خلاله وضع تصور مفاهيمي لتحسين وتطوير العلاقات الايجابية الأسرية. ان الأسرة نظم أو نسق اجتماعي فريد، والعلاقات داخل الأسرة هي الأساس، ولا يمكن استبدالها أو تعويضها بمفاهيم أخرى. ومما يثير الدهشة أن هناك ارتباط ذو دلالة احصائية بين الصحة العقلية والتسامح والعلاقات الانسانية، وعلى الوجه الآخر من هذه العملية فهناك علاقة ارتباط دال بين الشعور بالوحدة وعدم التسامح، أو الشعور بالوحدة والاضطرابات النفسية والجسمية. تعالوا نلقي الضوء على أهمية التسامح في تفعيل العلاقات الايجابية داخل البيئة الأسرية.

التسامح سمة من سمات الشخصية الايجابية، التسامح هو استجابة شخصية مؤيدة للعمل الاجتماعي، التسامح سمة ايجابية لأصحاب الفكر الايجابي، التسامح مرتبط بالصفح، التسامح أسلوب لاصلاح العلاقات التي انهارت من خلال الخطايا، التسامح استعداد نفسي عام للصفح عن الآخرين أو التسامح معهم. لقد اوضحت الدراسات النفسية أن هناك علاقة ارتباطية بين التسامح والصفح. فالأفراد يصبحون أكثر صفحا وتسامحا مع العمر، ومستوى أعلى في القيم الأخلاقية. وتتسم شخصياتهم بالثبات والاتزان الانفعالي، وعصبية أقل من ناحية، وبقبول وطيبة أكبر من ناحية أخر ى. وبالتالي يرتبط التسامح بهناء بدني ونفسي أفضل، وبرضا أكبر عن الحياة الزوجية، وأحسن توافقا مع المواقف والأزمات الأسرية. والمتسامحون لديهم مشاكل صحية بدنية وعقلية أقل. وفسر الباحثون في دراساتهم النفسية أن التسامح يحافظ على الصحة من خلال تخفيض الاستثارة الزائدة للجهاز العصبي السيمبثاوي، فارتبط التسامح في عديد من الدراسات بانخفاض معدل ضربات القلب ومستوى ضغط الدم، وزيادة كفاءة الأوعية الدموية.

أما الأفراد غير المتسامحين يتصفون بالنرجسية، ويترتب على عدم التسامح في العلاقات الاجتماعية آثار سلبية عديدة منها: الفشل في مواجهة توقعات الآخرين، وقصور الكفاءة الاجتماعية، والاصابة بعديد من الأمراض، ويزيد من معدل الكوليسترول، ويعوق عمل الأوعية الدموية. وضعف في المناعة النفسية.

إن تفعيل التسامح والصفح بين أفراد الأسرة وداخل الكيان الأسري العائلي، له دوره الايجابي في تعزيز العلاقات الحميمة الايجابية، والذي بدوره يستثمر لدى كل شركاء الأسرة بمستوى عال من الرضا، والثقة، والقبول، ومستوى عالٍ من الالتزام بهذه العلاقات، ومستوى عال من الألفة النفسية مع شركائهم أو مع من لهم بهم علاقة داخل النسيج الأسري وحتما يحقق التسامح الاستقرار الأسري والعائلي.

قال الله تعالى: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم». (النور:22) «فاصفح الصفح الجميل». (الحجر: 85) ومن الأحاديث النبوية في هذا السياق: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زدا الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع أحد لله الا رفعه الله»، فلنجعل حياتنا الأسرية تتسم بالتسامح والصفح والعفو، تسودها الأجواء المنعشة بالمحبة والسرو ر، والصحة النفسية الشاملة، ونفعل العلاقات الايجابية بين كل الشركاء داخل النسيج الأسري والعائلي مقتدين بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونجعل مجتمعنا مجتمعا ايجابيا في الفكر والتعامل قولا وسلوكا.

أ. د. عبد المنان ملا معمور يوسف بار

استاذ العلاج والارشاد النفسي للدراسات العليا

جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية

