للمرة الثانية.. حلا شيحة تعود للحجاب بشكل رسمي

إضاءات

عادت الفنانة حلا شيحة للأضواء من جديد وهي ترتدي الحجاب للمرة الثانية بشكل رسمي، بعد رحلة من ارتداء الحجاب ثم النقاب وخلعه في مشوار بدأ منذ عام 2003، ثم عادت للفن في السنوات الأخيرة أعقبها ابتعاد عن المجال من جديد منذ شهور قليلة. وظهرت الفنانة حلا شيحة في صور جديدة بعد عودة ارتدائها الحجاب بشكل رسمي، على حالتها الخاصة بموقع إنستغرام، وعبرت عن سعادتها بإطلالتها مرة أخرى بالحجاب قائلة: «فرحانة من قلبي الحمد لله». وقبل ساعات، نشرت الفنانة حلا شيحة صورة عبر حسابها على «إنستغرام» بالحجاب، معلقة: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله»، في أول رد منها بعد تصريحات أبيها التي قال فيها إن ابنته حلا غير محجبة الآن.

