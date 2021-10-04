«ابيز برودكشنز» تجمع سعد الفرج وحياة الفهد في «توقيت مكة»

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نجحت شركة ابيز برودكشنز للانتاج الفني بأن تجمع عملاقي الفن الكويتي سعد الفرج وحياة الفهد في عمل درامي تلفزيوني بعد آخر عمل جمعهما وهو مسلسل «سوق المقاصيص» الذي عرض في شهر رمضان عام 2000 وكان من انتاج تلفزيون الكويت.

العمل الجديد الذي يجمع الفنانين سعد الفرج وحياة الفهد يحمل

اسم «بتوقيت مكة» والذي يصور حاليا في «حواري مكة» من خلال كاميرا المخرج مناف عبدال الذي قدم رؤية اخراجية مميزة لاخراج هذا العمل، وذلك تماشيا مع القصة التي كتبها عبدالمحسن الروضان خصوصا وانه يجمع اسمين كبيرين في الحركة الفنية الكويتية والخليجية والعربية.

المخرج مناف عبدال لجمالية العمل والنجوم المشاركين حرص على ان يكون فريقه الفني مميزا خصوصا وان مواقع التصوير في مكة وجدة لذلك وفرت له الجهة المنتجة شركة ابيز برودكشنز جميع ما يحتاجه من خلال مؤسسة العدسة اللامعة

للانتاج الاعلامي الجهة المنفذة للعمل في المملكة العربية السعودية، وهذا الامر اسعد المخرج مناف عبدال حتى تكون رؤيته الاخراجية واضحة للعيان ولا يوجد بها اي صعوبات لان شركة ابيز برودكشنز حريصة على اظهار هذا العمل بالشكل المطلوب لانه من بطولة عملاقين لم يلتقيا منذ 21 عاما تلفزيونيا.

العمل يتكون من 7حلقات مليئة بالاحداث الدرامية المشوقة والمثيرة والتي حدثت كلها «بتوقيت مكة» وتحديدا قبل يوم من الغزو العراقي الغاشم على أرض الكويت ، احداث مليئة بالتشويق سيشاهدها

عشاق الدراما كي يعرفوا مصير«عبدالستار» الشخصية التي يجسدها الفنان القدير سعد الفرج و»نوضة» الشخصية التي ستجسدها الفنانة القديرة حياة الفهد

وماذا يخبئ لهما الزمان فهل يصلح الوقت المتبقي من حياتهما لاعادة الأمور الى نصابها الصحيح!

يشارك في العمل مجموعة من الممثلين من بينهم الممثلة السعودية شوق محمد التي شاركت في السابق الفنان المصري تامر حسني احد اعماله ويعتبر هذا العمل بالنسبة لها فرصة لاثبات نفسها اكثر خصوصا وانها تجسد فيه شخصية «هنادي» بنت الفنان القدير سعد الفرج ولها خط درامي مميز في احداث العمل. يذكر ان مدير تصوير العمل محمود الحوساني تعاون مع المخرج مناف عبدال في عدد من اعماله الدرامية الأخيرة.

