بشار الشطي: كلي فخر باختياري للمشاركة في جناح الكويت بــ «إكسبو دبي»

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«كلي سعادة وفخر باختياري وتشريفي بالقيام بالتلحين والغناء في اوبريت جناح دولة الكويت في اكسبو دبي وان اكون جزءاً بسيطاً من هذا الصرح العظيم والفعالية العالمية بكل المقاييس انا واخواني المبدعين فريق دولة الكويت»، هذا ما صرح به الفنان بشار الشطي بعد مشاركته في حفل افتتاح جناح دولة الكويت في «اكسبو دبي».

وتوجه بالشكر قائلا: احسنتوا وابدعتوا كل واحد في مجاله وكنتوا كتيبة عمل جبارة والشكر موصول لوزارة الاعلام بدولة الكويت وعلى رأسهم وزير الاعلام السيد عبدالرحمن المطيري والوكيلة منيرة الهويدي على جهودها الكبيرة و اهتمامها بأدق التفاصيل وكل العاملين بوزارة الاعلام فردا فردا ولفريق عمل الاوبريت اخواني واخواتي والاخ وليد العوضي لكم مني كل الحب والتقدير والاحترام وشكرا من القلب كانت تجربة جميلة بكل ما فيها وستبقى دوما في البال.

واضاف قائلا: الكلمة الطيبة والتقدير الصادق من القلب ينسيك كل التعب وكل الجهد ويكفيك عن كل شيء شكرا من القلب وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري على كل كلمة وكل ثناء وكل جملة افرحتني واسعدتني فيها وانا عود من حزمة وواحد من فريق عظيم قام بكل هذا المجهود الجبار كل باسمه وبصفته لكم مني كل الشكر والمحبة والاحترام وهنيئا لنا بك.

