برهم صالح : تمكين المرأة «سياسياً» عنصر أساسي في التنمية والاقتصاد

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن المفوضية العليا للانتخابات وأجهزة الأمن في بلاده، اتخذت إجراءات استثنائية لمنع التزوير في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

واعتبر صالح خلال زيارته لمقر المفوضية في بغداد أن «الانتخابات المقبلة مفصلية، وتمثل نقطة تحول في العراق». وتابع: «يوم الاقتراع سيكون يوم الانطلاق نحو الإصلاح».

ويتجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من أكتوبر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، وسط مخاوف من ضعف الإقبال على التصويت.

وتجرى الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر سابقا تماشيا مع مطلب رئيسي للمتظاهرين الذين ملأوا الشوارع في أكتوبر 2019 للمطالبة بالتغيير في البلاد، حيث يتفشى الفساد، وهو ما اعترف به الرئيس.

والخميس، اعترف صالح في تصريحات لـقناة «سكاي نيوز عربية»، بأن «المنظومة الحالية في البلاد غير قادرة على المضي» حسب تعبيره،وقال إن «واقع العراق يتطلب التغيير والإصلاح»، مشيرا إلى أن «هذا الإقرار بحد ذاته مهم جدا».

من جهة ثانية، أكد الرئيس العراقي أن الانتخابات المقبلة تاريخية، داعياً إلى تمكين المرأة انتخابياً وسياسياً باعتبارها عنصراً أساسياً في التنمية والاقتصاد في البلد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للرئيس العراقي وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» أن «الرئيس صالح استقبل وفداً ضم عدداً من الناشطات ومن منظمات المجتمع المدني في عموم البلاد، حيث تم بحث الانتخابات وضرورة المشاركة الواسعة فيها وخصوصاً من النساء».

وقال صالح إن «الانتخابات التي ستجرى بعد أيام قليلة هي حدث تاريخي ومفصلي مهم للبلد، ويجب أن تكون تحولاً باتجاه تحقيق ما هو مطلوب للعراق من إصلاح الأوضاع، وتأسيس حكم رشيد يلبي للعراقيين ما يستحقونه من حياة حرّة كريمة». وأضاف أن «تمكين المرأة انتخابياً نقطة مهمة وجوهرية في الانتخابات»، مشيراً إلى أن «عدد الناخبات من النساء يبلغ نحو نصف عدد الناخبين الإجمالي، كما أن المرشحات لهذه الانتخابات بلغ نحو 30% من عدد المرشحين، متجاوزا الكوتا وهو مؤشر مهم على إصرار المرأة على المشاركة الفاعلة».

واكد «ضرورة توفير فرصة المشاركة الحرة لها في الانتخابات واختيار من تراه الأفضل».

وأضاف أن «النظام الانتخابي الحالي يُمكّن المرأة من أن يكون لها حضور جيد في المؤسسة التشريعية من خلال الكوتا، رغم أنه غير متناسب مع توقعاتنا وتطلعاتنا نحو مشاركة أكبر»، لافتاً إلى أن «القانون الانتخابي متطور قياساً مع قوانين الكثير من البلدان، ونتمنى أن يتطور أكثر في الدورات الانتخابية المقبلة». وشدد صالح على أن «قضية المرأة في المجتمع ضرورية ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وبدون تمكين المرأة لا يمكن للاقتصاد أن يتطور ولا للتنمية أن تتحقق»، مشيراً إلى أن «استهداف المرشحات النساء عبر عمليات التسقيط حالة مؤسفة ومؤلمة وغير مقبولة، ويجب العمل على منع ذلك وضمان عدم تكرارها».

