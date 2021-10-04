«الحشد» يندد بحرمان مقاتليه من «التصويت الخاص»

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: ندد الحشد الشعبي العراقي بقرار السلطات عدم شمله في ترتيبات التصويت الخاص في الانتخابات النيابية المبكرة على غرار القوات الأمنية.

ويفترض أن يدلي عشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي بأصواتهم في العاشر من أكتوبر على غرار أي مواطن آخر في دوائرهم الانتخابية، لكن تحقيق ذلك صعب لأنهم منتشرون في كل أرجاء البلاد.

في المقابل، تشارك القوات الامنية في الانتخابات عبر «تصويت خاص» ينظم في الثامن من أكتوبر، ويدلون بصوتهم في مراكز اقتراع خصصت لهم.

وقال أحمد الأسدي أحد نواب الكتلة التابعة للحشد في البرلمان في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس ان عناصر الحشد الشعبي «حُرموا من التصويت الخاص وبالتالي لا يستطيعون التصويت إلا اذا تركوا السواتر وعادوا إلى مناطقهم».

من جهتها أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تواصلت أكثر من مرة مع مسؤولي الحشد الشعبي بغرض «تزويدها بأسماء منتسبيهم، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص» وفق ما قالت المتحدثة باسمها جمانة الغلاي في بيان.وأضافت أن «هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام».

