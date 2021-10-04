انتخابات قطر.. تجربة أولى ناجحة بإقبال كثيف

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الدوحة- الوكالات: أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أمس نتائج أول انتخابات تشريعية تشهدها قطر، لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 30 عضوا، فيما يعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الـ15 عضوا الآخرين. وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى التي أعلنتها وزارة الداخلية أن جميع الفائزين من المرشحين الذكور، بينما لم تنجح أي امرأة في الفوز بأي مقعد في مجلس الشورى. وبلغ عدد المرشحين 233 بينهم 28 امرأة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها أن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت بأول انتخابات تشريعية بلغت حوالي 63.5%. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن «عملية الاقتراع شهدت مشاركة كبيرة للمرأة حيث توجه آلاف النساء للإدلاء بأصواتهن واختيار مرشحيهن، وأن لجان الاقتراع الثلاثين شهدت إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع». وتلا رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات اللواء ماجد إبراهيم الخليفي في مؤتمر صحافي عقد ليل السبت الاحد أسماء الفائزين الثلاثين.

من جهته قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة، إن القطريين سطروا إنجازًا تاريخيًا جديدًا، وكتب رئيس الوزراء القطري، في حسابه عبر تويتر «بإرادة نافذة من سمو الأمير صوت الشعب القطري لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في اقتراع عام وسرّي، مسطرين إنجازًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار». وكانت عملية الاقتراع انطلقت صباح السبت في مراكز الانتخاب في 30 دائرة موزعة على عموم قطر. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي ينتخب فيها القطريون ثلثي أعضاء المجلس.

ويفوز بعضوية مجلس الشورى المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي ترشح فيها. وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يجري رئيس اللجنة قرعة بينهم، ويفوز من جاءت النتيجة لمصلحته.

وفي اول رد فعل دولي رحبت تركيا امس بإجراء انتخابات مجلس الشورى القطري، وعبرت عن أملها في أن تجلب نتائجها الخير للشعب القطري. وقالت الخارجية التركية في بيان إن هذه الانتخابات تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الشعب القطري في إدارة البلاد. وأشاد البيان بجهود القيادة القطرية في إجراء هذه الانتخابات في بيئة حرة وشفافة.

وأعلن أمير قطر في نوفمبر 2020 إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى بموجب تعديل دستوري صادر منذ عام 2004، لكنه اعتبر أن «الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية».

وفي 29 يوليو أصدر أمير قطر قانونا بشأن تكوين مجلس الشورى وصلاحياته. وبحسب القانون، يتكون مجلس الشورى من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 عضوا منهم بالاقتراع السري المباشر، فيما يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

