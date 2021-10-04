المرشحات القطريات يواصلن التحدي: لسنا ضعيفات

عربيات ودوليات

الدوحة- الوكالات: انتهت أول انتخابات تشريعية في قطر دون أن يقع اختيار الناخبين على أي امرأة من بين 26 مرشحة ما خيب آمال المرشحات اللائي خضن الانتخابات لمنح صوت للمرأة وآمال قطريين آخرين في العملية السياسية في البلاد. وقالت عائشة همام الجاسم (59 عاما) مديرة التمريض التي ترشحت في حي المرخية بالدوحة، إن اختيار جميع أعضاء المجلس من الرجال لا يمثل رؤية قطر. وحضت النساء القطريات على البدء في «التعبير عما يؤمن به» والتصويت للمرشحات القويات في المستقبل. وقالت مع إقبال الناس على التصويت السبت «هذه فرصة لأول مرة في قطر للمشاركة في السياسة».

وأضافت الجاسم مثل زميلاتها المرشحات أنها قابلت بعض الرجال الذين يرون أنه يجب عدم ترشح النساء. ومن خلال تسليط الضوء على مهاراتها الإدارية ركزت على أولويات مثل الصحة وتوظيف الشباب والتقاعد. وقالت في مركز الاقتراع حيث كان للرجال والنساء مداخل منفصلة «أقول فقط: إنني قوية وقادرة. وأرى نفسي مؤهلة كأي رجل.. إذا كنت تريد أن تراني ضعيفة فهذا أمر يعود لك لكنني لست ضعيفة».

وأرادت نعيمة عبد الوهاب المطوع، المرشحة والموظفة في وزارة الخارجية التي جاءت والدتها المسنة للتصويت لها، الضغط من أجل إنشاء هيئة تدافع عن النساء والأطفال وكانت عدة مرشحات يسعين إلى تحسين اندماج أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب في المجتمع القطري واللائي لا يمكنهن كما هو الحال في دول الخليج الأخرى، نقل جنسيتهن القطرية إلى أطفالهن.

وعلى الرغم من أن عائشة الجاسم لم تصل إلى حد الدعوة لمنح جوازات سفر فقد دعت زميلتها المرشحة لينا الدفع إلى منح الجنسية الكاملة للأطفال في مثل هذه الحالات. وترى لينا الدفع، وهي كاتبة، أن معارضي المرأة في مجلس الشورى لا يمثلون عقبة لأن أمير البلاد والقانون يدعمان مشاركة المرأة. أما مها الماجد المهندسة البالغة من العمر 34 عاما فرشحت نفسها لخوض الانتخابات من أجل تغيير مفاهيم. وقالت «لإقناع الذكور (بالتصويت للمرأة) نعم علينا بذل جهد إضافي..وأنا مستعدة لبذل هذا الجهد الإضافي من أجل المشاركة وإقناع هذا المجتمع بأن بإمكان النساء أن يفعلن ذلك». ويرى البعض أن من الصعب تحريك التوجهات. فالمرشح سبعان الجاسم (65 عاما) يؤيد خوض النساء للانتخابات لكنه يقول إن دورهن الأساسي يظل في الأسرة.

