«شاهين» يعصف بثلاث دول.. وعُمان تستعد لفيضانات

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عواصم - الوكالات: انتشلت السلطات في سلطنة عمان امس جثتين من أنقاض جبل انهار في العاصمة مسقط، كما لقي طفل مصرعه بعدما جرفته المياه الناتجة عن الإعصار «شاهين»، والذي ضربت رياحه «غير المسبوقة» وامطاره الغزيرة ظهر امس بعض محافظات السلطنة التي استعدت لحدوث فيضانات بينما امتدت تأثيرات العاصفة العاتية الى إيران والإمارات.

وقال التلفزيون العماني إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثتين من تحت أنقاض جبل انهار على سكن للعمال في منطقة الرسيل الصناعية بالعاصمة مسقط، ووقع الانهيار جراء غزارة الأمطار التي تصاحب الإعصار، وأوردت وكالة الأنباء العمانية أن طفلا توفي جراء تجمعات مائية في ولاية العامرات كما تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته في الولاية نفسها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه جرى قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع، على أن يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية، إلى حين مرور الإعصار وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط. كما قطعت السلطات الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة مع اقتراب عين الإعصار من اليابسة والتي ترافقها أمطار يتوقع ان تصل غزارتها إلى 500 مليمتر. في وقت اشار بيان مشترك لهيئات الإنذار المبكر، والأرصاد، والطيران الى أن مركز الإعصار مصحوب برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة أو أكثر.

وأعلنت سلطة المطارات تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر ونقل أكثر من 2700 فرد إلى مراكز إيواء كما طلب من المواطنين التوجه إلى أماكن الإيواء اثر إخلاء منطقة القرم التجارية في مسقط، بعد ارتفاع منسوب المياه. وتقرر منح الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص إجازة رسمية الأحد والاثنين.?

ووجه السلطان هيثم بن طارق بتوفير «كل مامن شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين» أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الإعصار «شاهين». وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن قُطر عين الإعصار يبلغ مابين 11 و14 كيلومترا. وقال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة إنه تم تجهيز 136 مركز إيواء بالمحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار، وأن قرابة 3 آلاف شخص لجأوا لمراكز الإيواء بالمحافظات المتضررة.?

من جهته أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط وأنه تم إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني تحذيرا من أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم. ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، على تكون التأثيرات المباشرة مصحوبة برياح شديدة السرعة (وأمطار رعدية غزيرة جداً (200 إلى 500 مليمتر) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

وامتدت تأثيرات «شاهين» إلى بعض جيران السلطنة، فقدت ذكرت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية في إيران أن 5 صيادين إيرانيين فقدوا في البحر. وفي الإمارات، دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن تأثيرات الإعصار تظهر في إمارة أبوظبي لاسيما في مدينة العين حتى الثلاثاء.

