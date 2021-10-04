ذكراة الزوابع.. من «كيلا» المرعب إلى «جونو» المدمر

عربيات ودوليات

مسقط - الوكالات: ضربت 46 إعصارا السواحل العمانية خلال الـ130 سنة الماضية. وفي الفترة الممتدة من 2010 - 2019، أثرت 5 أعاصير تأثيراً مباشراً على السواحل العمانية هي «أشوبا»، و«لبان»، و«ميكونو»، و«هيكا»، إضافة إلى إعصار «شابالا». وقد وصلت 6 حالات لدرجة إعصار في بحر العرب، أعنفها كان إعصار «جونو» الذي وصل إلى الدرجة الخامسة، واعتبر من أكثر الأعاصير قوة، حيث بلغت الخسائر المسجلة جراء الإعصار حوالي 4 مليارات دولار، كما تسبب في وفاة قرابة الـ100 شخص. وتلا إعصار «جونو» بثلاث سنوات، إعصار «فيت» الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة أيضاً. وقد تأثرت السلطنة تأثرا مباشرا بثلاث حالات هي «جونو»، و«فيت»، و«كيلا» عام 1890، أكثر الأعاصير فتكا على الإطلاق والذي ضرب العاصمة مسقط حيث غمرت المياه كامل أحياء المدينة، وغادرها كُل من استطاع من سُكانها، ولم تعد إليها الحياة إلا بعد شهور كثيرة، حيث أودت بحياة المئات منهم، وقضت تقريبا على كُل الثروة الحيوانية والزراعية التي كانت في المدينة ومحيطها حسبما يذكر المؤرخ الشهير ديفيد مامبري في كِتاب تأريخي عن الإعصار الذي اجتاح مناطق المحيط الهندي في ذلك العام، وأحدث تغيرات تاريخية على الكثير من البُلدان والمناطق.