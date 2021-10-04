سواريز عقَّد حياة برشلونة

دوليه

عقد أتلتيكو مدريد حامل اللقب ومهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز حياة المدرب الهولندي رونالدو كومان أكثر فأكثر، وذلك بعدما ألحقا ببرشلونة الهزيمة الأولى في الدوري الاسباني هذا الموسم بالفوز عليه 2-0 اول من امس في المرحلة الثامنة.

مثقل بالديون ويتيم بدون نجمه وقائده الأسطوري الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي، ازدادت مصاعب برشلونة وبات مستقبل كومان في مهب الريح بعدما مني الفريق بهزيمة ثانية تواليا بعد التي تعرض لها في منتصف الأسبوع على يد بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وسبق للنادي الكاتالوني أن خسر بثلاثية نظيفة أيضا في مباراته الأولى في المسابقة القارية على يد بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يتبع هاتين الهزيمتين بأخرى بنفس القساوة على يد غريمه أتلتيكو الذي عوض خسارته في المرحلة السابقة أمام ألافيس (0-1) بأفضل طريقة.

ومن المؤكد أن اكتفاء برشلونة بثلاثة انتصارات و12 نقطة من 7 مراحل حتى الآن سيزيد النقمة على الهولندي الذي غاب أصلا عن مباراة السبت بسبب الايقاف.

وخلافا لبرشلونة، أثبت أتلتيكو أن الهزيمة أمام ألافيس لم تكن سوى تعثر بسيط أتبعه نادي العاصمة بالفوز على ميلان الايطالي في معقل الأخير 2-1 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ثم بتأكيده تفوقه على برشلونة الذي لم يفز على «روخيبلانكوس» للمواجهة الخامسة تواليا بينهما (بينها لقاء الكأس السوبر أوائل 2020). ورفع نادي العاصمة رصيده الى 17 نقطة.

وبدأ المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني اللقاء بابقاء المهاجم الفرنسي العائد من برشلونة أنطوان غريزمان على مقاعد البدلاء للمباراة الأولى في الدوري منذ عودته الى «روخيبلانكوس»، فيما لعب المهاجم السابق الآخر لبرشلونة سواريز أساسيا الى جانب البرتغالي جواو فيليكس ونجح في الثأر من كومان الذي تسبب برحيله عن «كامب نو» في صيف 2020 بعد وصول الهولندي الى النادي.

ونجح أتلتيكو في الوصول الى الشباك بهدف رائع لليمار بعد لعبة ثلاثية جميلة بدأها جواو فيليكس بتمريرة الى سواريز الذي حول الكرة بدوره الى زميله الفرنسي الذي أطلقها صاروخية من زاوية صعبة في سقف الشباك (23). وحاول برشلونة العودة سريعا الى اللقاء وكان قريبا من التعادل بتسديدة «على الطاير» من البرازيلي فيليبي كوتينيو مرت بجانب القائم الأيسر (27) ورد عليه سواريز بكرة بتسديدة قوية لم تثمر (28).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، وجه أتلتيكو ضربة شبه قاضية لضيفه باضافة الهدف الثاني وهذه المرة عبر سواريز الذي سجل في شباك فريقه السابق للمرة الأولى وذلك اثر لعبة ثلاثية أخرى مع جواو فيلكيس وليمار صاحب التمريرة الحاسمة (44).

وأزاح أوساسونا ضيفه رايو فايكانو عن المركز الخامس بالفوز عليه 1-0 بهدف في الوقت القاتل. وواصل فالنسيا نتائجه المخيبة وفشل في تحقيق الفوز لمباراة رابعة تواليا، وذلك بتعادله السلبي مع مضيفه قادش الذي اكتفى حتى الآن بانتصار يتيم مقابل ثلاثة لضيوفه «الخفافيش».

ورفع فالنسيا رصيده الى 12 نقطة في المركز التاسع موقتا، مقابل 7 لقادش. وعمق ريال مايوركا جراح ضيفه ليفانتي الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن، بالفوز عليه بهدف سجله الغاني ادريسو بابا في ربع الساعة الأخير من اللقاء، رافعا رصيد فريقه الى 11 نقطة.

