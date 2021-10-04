كومان: برشلونة يعول عليَّ

دوليه

قال المدرب الهولندي لبرشلونة الاسباني رونالد كومان أن النادي الكاتالوني «يعول علي» وذلك عقب الخسارة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 0-2 أول من أمس في المرحلة الثامنة من الدوري الاسباني، وبعد ساعات قليلة من حصوله على دعم علني من الرئيس جوان لابورتا. وقال كومان خلال تعليقه على الخسارة الثانية لفريقه في ثلاثة أيام بعد سقوطه المذل أمام بنفيكا البرتغالي 0-3 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، انه طلب من ناديه «توضيح» موقفه. وأضاف «تحدثنا الليلة الماضية عبر الهاتف وهذا الصباح، عن أشياء تتعلق بالنادي، عني. طلبت من النادي توضيحا بأنهم يعولون علي». وتابع الهولندي «من المهم جدا بالنسبة للمدرب وكذلك للاعبين أن يعلموا أن المدرب مستمر. هذا الضغط طبيعي وهو موجود لأي مدرب في العالم. لكن خاصة في برشلونة». وختم قائلا «لكن الرئيس اتخذ قراره، لقد تحدث بشكل جيد جدا ، لذلك كل شيء على ما يرام». وقبل المباراة، استبعد لابورتا فكرة اقالة مدربه الهولندي، داعيا اياه الى منحه «هامش ثقة». وقال لابورتا في تصريح مفاجئ أدلى به قبل المباراة بساعات: «سيبقى رونالد كومان مدربا لبرشلونة. نعتقد أنه لعدة أسباب يستحق أن نمنحه هامش ثقة. انه مشجع لبرشلونة ومرجع في عالم «برشلونة». وفي الوقت الذي أكدت فيه وسائل الاعلام الكاتالونية أن قمة المرحلة الثامنة من الدوري على ملعب بطل اسبانيا الحالي ستكون آخر مباراة لكومان في برشلونة، أيد الرئيس لابورتا علنا المدرب الهولندي. واضاف «كومان يحب برشلونة، لقد قرر أن يأتي في وقت شديد الصعوبة المؤسسية والرياضية. بعد الحديث معه، رأيت أنه يثق في هذا الفريق، خاصة عندما يعود اللاعبون المصابون. من هناك، سيكون لدينا هامش أكبر. لا يزال متعاقدا معنا ونأمل أن نعود الى الانتصارات واللعب الجميل، وأنا متأكد من أنه سيفعل كل ما هو ممكن». وفي وقت تصف فيه الصحافة العلاقة بين الرجلين بأنها باردة في كثير من الأحيان، أكد لابورتا العكس: «العلاقة الباردة ليست صحيحة. انها علاقة جيدة وصادقة. انه شخص جيد وأعتقد أنه يعتقد الشيء نفسه عني. وجميعا نحاول أن نجعل كل شيء ينتهي بشكل أفضل مما كان عليه في البداية». وعلق القائد جيرارد بيكيه على مشاكل الفريق قائلا عقب الخسارة أمام اتلتيكو مدريد «ليست هناك مشكلة واحدة فقط، بل هناك العديد منها يدركها الناس ويعرفونها. ما نفتقر اليه واضح. هذه أوقات عصيبة والعديد من الذين يشكلون العمود الفقري للفريق اليوم لم يمروا بها من قبل. الأجواء في غرف الملابس جيدة جدا، كلنا نريد حل هذا الوضع، لكنه صعب».