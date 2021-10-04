يوفنتوس واصل استفاقته

دوليه

أكد يوفنتوس عودته الى المسار الصحيح بقيادة مدربه الجديد القديم ماسيميليانو أليغري، وذلك بحسمه مواجهة الدربي مع مضيفه تورينو بصعوبة بالغة في الوقت القاتل 1-0 أول من امس في المرحلة السابعة من الدوري الايطالي، فيما ضيق انتر حامل اللقب الخناق على نابولي المتصدر بفوزه على مضيفه ساسوولو 2-1 بعدما كان متخلفا. وبدأ يوفنتوس مغامرته الثانية مع أليغري، العائد الى الفريق بعدما تركه قبل عامين، بفشله في الخروج منتصرا لأربع مراحل متتالية، الا أنه استفاق بعدها وحقق فوزين على التوالي ثم أضاف السبت الثالث تواليا في «سيري أ» بفضل الوافد الجديد مانويل لوكاتيلي الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 86. وكان لاعب ساسوولو السابق الذي انتقل هذا الصيف الى عملاق تورينو على سبيل الاعارة مع خيار التعاقد معه نهائيا، سعيدا بمنح محبوبه منذ الصغر النقاط الثلاث، قائلا لمنصة «دازون» للبث التدفقي «لقد رحب بي الفريق بشكل جيد جدا. نحن مجموعة رائعة من الأصدقاء والجميع متواضع، وهذا ما يهم حقا».

وتابع «لقد فزنا بالدربي، انه شعور رائع. انها مباراة دربي لكننا بحاجة الى التقدم خطوة في الترتيب. الآن هناك فرصة المباريات الدولية، بالتالي بامكاننا اعادة شحن بطارياتنا والمعاودة من حيث توقفنا». ورفع يوفنتوس رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن موقتا، فيما تجمد رصيد تورينو عند 8 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الأولى في آخر أربع مراحل والثالثة هذا الموسم. وسيكون بانتظار فريق أليغري اختبار شاق بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات، اذ سيتواجه في 17 الحالي على أرضه مع روما. وكشف لوكاتيلي بأنه عاشق ليوفنتوس منذ الصغر، مشيرا الى أن «والدي وعمي يأتيان دائما لتشجيعي. عائلتي بأكملها تساند يوفنتوس، والجميع سعداء جدا الآن في المنزل».

وفي اللقاء الثاني، بات انتر على بعد نقطة من نابولي المتصدر وذلك بعدما حول تخلفه أمام مضيفه ساسوولو الى فوز 2-1، عوض به فريق المدرب سيموني اينزاغي تعادله في مباراتيه الماضيتين مع أتالانتا في الدوري وشاختار دانيتسك الأوكراني في دوري الأبطال. ويدين انتر بالفوز الى هدافه الجديد البوسني ادين دزيكو الذي سجل هدف تعديل النتيجة ثم تسبب بالهدف الثاني، مانحا فريقه الانتصار الخامس للموسم.

