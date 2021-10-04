توخيل: نستحق الفوز

دوليه

عاد تشلسي الى سكة الانتصارات بفوزه المتأخر على ضيفه «العنيد» ساوثمبتون 3-1، ليتصدر مؤقتا ترتيب الدوري الانكليزي أول من أمس في المرحلة السابعة. وجاء فوز الـ «بلوز» المحلي بعد خسارتين تواليا أمام حامل اللقب مانشستر سيتي 0-1 في المرحلة السابقة وقاريا أمام يوفنتوس الايطالي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليحقق انتصاره المحلي الخامس هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة. وقال مدرب تشلسي الالماني توماس توخل لقناة «بي بي سي» مع نهاية المباراة «بعد خسارتين توجب علينا الحذر ألا نبدأ بحزن أو بقلق لانه كان امامنا فرصة الوصول الى 16 نقطة». وتابع «كان من المهم أن نقدم أداء أفضظل من المباراتين الاخيرتين، لذا شحذنا عقليتنا حتى لا نخشى الخسارة. كان من الجيد أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها والحصول على فوز مستحق». ورفع تشلسي رصيده في الصدارة مؤقتا الى 16 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ليفربول وثلاث عن سيتي». وجاء فوز تشلسي المتأخر بعد طرد صاحب هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 61 جيمس وارد-براوس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 77 اثر خطأ من الخلف على الايطالي جورجينيو، علما أن الحكم كان رفع البطاقة الصفراء قبل أن يحتكم الى تقنية الحكم المساعد «في آيه آر» ليبدل رأيه. واستفاد تشلسي من النقص العددي في صفوف منافسه ليسجل هدفين في غضون 5 دقائق بفضل الالماني تيمو فيرنر (84) والمدافع بن تشيلويل الذي دفع به المدرب الالماني توماس توخل للمرة الاولى أساسيا في الدوري هذا الموسم، فكان عند حسن ظنه (89). وكان تشلسي افتتح التسجيل عبر رأسية المدافع تريفو شالوبا بعد 9 دقائق من صافرة البداية. وحرم أرسنال مضيفه برايتون بتشارك الصدارة مع تشلسي بعدما فرض عليه التعادل السلبي، ليتجمد رصيد مفاجأة الدوري هذا الموسم عند 14 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع فريق «المدفعجية» رصيده الى 10 نقاط في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى، فاز ولفرهامبتون على نيوكاسل يونايتد 2-1، وتعادل بيرنلي أمام نوريتش سيتي سلبا. وحقق ليدز يونايتد فوزه الأول هذا الموسم بعد 3 تعادلات ومثلها هزائم، وجاء على حساب ضيفه واتفورد 1-0.

