دورتموند صعد إلى الثاني

دوليه

صعد بوروسيا دورتموند الى المركز الثاني مؤقتا في الدوري الالماني بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 2-1 في غياب مهاجمه «العملاق» النرويجي ارلينغ هالاند للاصابة، ضمن منافسات المرحلة السابعة أول من أمس.

ورفع دورتموند الذي عوض خسارته في المرحلة السابقة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف نظيف، رصيده الى 15 نقطة، متساويا مع فرايبورغ الفائز على مضيفه هرتا برلين 2-1، مع أفضلية الاهداف للأول.

وتقدم دورتموند عبر البرتغالي رافايل غيريرو من ركلة جزاء (10)، ورد الضيوف عبر السويسري أندي زكيري (35)، قبل أن يخطف يوليان برانت هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 51. وقال برانت ان «المباراة كانت محتدمة بشكل لا يصدق»، مضيفا «انزعجت قليلا لاننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الثالث، ولكن عندما تفوز تشعر بالسعادة».

وفاز دورتموند في مبارياته الثماني الاخيرة على أرضه في «بوندسليغا»، متجاوزا انجاز موسم 2015-2016 تحت ادارة توماس توخل (7 مباريات)، علما أن الفريق «الاصفر الاسود» حقق سلسلة أطول في عقر داره في عام 1994 مع 12 فوزا. وفي برلين، افتتح فرايبورغ التسجيل في الدقيقة 17 بفضل النمسوي فيليب لينهارت، قبل أن يعادل المضيف عبر البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 70. وخطف الضيف هدف الفوز بفضل نيلز بيترسن في الدقيقة 78.

وفي مباريات اخرى، فاز شتوتغارت على هوفنهايم 3-1، فيما خسر فولفسبورغ أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-3. وحقق لايبزيغ وصيف الموسم الماضي فوزه الثاني تواليا أمام ضيفه بوخوم 3-0.

وهو الفوز الثالث للايبزيغ هذا الموسم بعد بداية متعثرة شهدت خسارته ثلاث مباريات في المراحل الأربع الاولى، ليرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز السابع موقتا ، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

