الأولمبي يبدأ مشوار «غرب آسيا» بمواجهة اليمن

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يلتقي المنتخب الأولمبي اليوم مع نظيره اليمني في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا التي تنطلق اليوم في مدينة الدمام السعودية وتشهد 4 مباريات أخرى تجمع الأردم مع عمان في المجموعة ذاتها، وفلسطين مع العراق، والبحرين مع لبنان في المجموعة الثانية، والبحرين مع سورية في المجموعة الثالثة التي تضم المنتخب السعودي المضيف. وبحسب نظام البطولة يتأهل إلى الدور الثاني أوائل المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى صاحب أحسن مركز ثانٍ إلى الدور النصف النهائي.

وتستغل معظم المنتخبات المشاركة منافسات هذه البطولة من أجل الاستعداد لتصفيات كأس آسيا تحت 23 التي تقام في النصف الثاني من أكتوبر الحالي، وبالنسبة للأزرق الأولمبي فإنه سيستضيف منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السعودية وأوزبكستان وبنغلادش خلال الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر.

وكان وفد المنتخب الأولمبي وصل إلى الدمام أول من أمس قادماً من مسقط استعداداً للمشاركة في البطولة التي تستمر حتى 12 أكتوبر، حيث تُلعب مباريات الدور الأول أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، على أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم الأحد المقبل.

ولعب الأزرق الأولمبي مباراة ودية مع نظيره العماني في مسقط يوم الخميس الماضي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4-2، مع أن الأزرق أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1 وسجل الهدفين بندر السلامة (16)، وسليمان البوص (26)، بينما أحرز أهداف عمان حسين الشحري (9)، وعوض الشحري (47)، والبراء المعولي (72)، وعبد الله البلوشي(89).

ورغم أن الأزرق ظهر بصورة جيدة في الشوط الأول ونجح قلب تخلفه تخلفه بهدف إلى التقدم 2-1، إلا أن الشوط الثاني أظهر ضعفاً واضحاً في الجانب الدفاعي، وهو الأمر الذي ينبغي على المدرب الاسباني كارلوس غونزاليس معالجته قبل انطلاق البطولة.

ويعول غونزاليس على بعض الأسماء المميزة مثل عيد الرشيدي وبندر السلامة ومبارك الفنيني ومهدي دشتي وراشد الدوسري وحمد القلاف. ويلعب الأزرق اليوم مع اليمن، والأربعاء مع الأردن والجمعة مع عمان.