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كأس الاتحاد تنطلق اليوم بـ 3 مواجهات

راشد خلف
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الإثنين 04 أكتوبر 2021

تنطلق اليوم مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية بإقامة 3 مباريات ضمن الجولة الأولى تجمع العربي مع برقان، وكاظمة مع الساحل ضمن المجموعى الأولى، والقادسية مع الصليبخات ضمن المجموعة الثانية، وتستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات أخرى تجمع النصر مع التضامن في المجموعة الثانية، والكويت مع الجهراء، والسالمية مع اليرموك ضمن المجموعة الثالثة.
وتقام البطولة خلال شهر أكتوبر الذي تتوقف فيه المسابقات المحلية بسبب التوقف الدولي (فيفا داي) والمشاركات الخارجية للمنتخب الأولمبي الذي يلعب اليوم أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا في الدمام، وتنتظره تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً) التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر الحالي. كما يخوض نادي الكويت مباراة مهمة في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي أمام مضيفه المحرق البحريني يوم 20 من الشهر ذاته. وتبدو المسابقة فرصة للفرق لتجربة لاعبيها وتحقيق الانسجام المطلوب قبل بداية الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى يومي 3 و6 نوفمبر المقبل، خصوصاً للفرق التي لم تظهر بالصورة المطلوبة في مسابقة كأس الأمير المؤجلة من الموسم الماضي. وقسمت الأندية الـ 15 إلى 3 مجموعات بحسب ترتيبها في الدوري الموسم الماضي على أن يكون في مجموعة 5 فرق، فضمت الأولى كل من: العربي، كاظمة، الشباب، الساحل، وبرقان، وضمت الثانية: القادسية، النصر، الفحيحيل، التضامن، والصليبخات، أما الثالثة فضمت: الكويت، السالمية، خيطان، اليرموك، والجهراء.


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