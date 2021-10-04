اليرموك ضم 5 محترفين

محلية

وقعت إدارة اليرموك خمس صفقات لتنهي ملف المحترفين وذلك بحضور رئيس النادي فهد غانم وأمين السر أحمد عيسى الجاركي. وقال عضو مجلس الادارة رئيس جهاز الكرة إبراهيم الرومي أن اللاعبين الخمسة الذين تم التعاقد معهم هم: لاعب الوسط المالي ماكان سامبالي والمدافع الايطالي كوسدافو كاربونيري والكولمبيان لاعب الوسط كارلوس غوميز والمدافع داروينغ جوهان، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي رافاييل اوليفيرا.

وأكد الرومي أن الجهاز الفني يعول على الخماسي المحترف لقيادة الفريق الى تحقيق نتائج إيجابية في المسابقات المحلية وتقديم مستوى مميز يضمن من خلاله البقاء في دوري الدرجة الاولى مشيرا الى أن العناصر الموجودة في الفريق من لاعبين خبرة والذين تم التعاقد معهم مؤخرا من اللاعبين المحليين ستمنح الفريق ثقة أكبر

وتقدم الرومي بالشكر الى المتعهدين الليبي عبدالحفيظ العقوري والكويتي حمد السالم على ما بذلوه من جهود في التنسيق مع إدارة النادي وانهاء إجراءات وعقود اللاعبين المحترفين باسرع وقت ممكن. وبين الرومي أن الفريق مازال يواصل تحضيراته للموسم الجديد، من خلال تدريباته اليومية، بقيادة مدربه الوطني أحمد حيدر لافتا الى أن اللاعبين أصبحوا جاهزين لخوض أول مباراة في كأس الاتحاد أمام السالمية غداً الثلاثاء.

