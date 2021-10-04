بطلان فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك

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أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان عن الجمعية العمومية.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة القلعة البيضاء لمدة 7 أيام تمهيدا لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 19 نوفمبر المقبل إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء قرار مديرية الشباب والرياضة في ظل ما وجدته اللجنة المشكلة لتنقية العضويات بالنادي من أخطاء كثيرة وشكاوى بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية العمومية حتى يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة وحضور الجمعية العمومية للنادي.

ورأت الجهة الإدارية بطلان إعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك على أن يتم إعادة الإعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.

وفي يوم السبت وهو اليوم الأول لفتح باب الترشح تقدم 4 مرشحين بأوراق الترشح على رأسهم عمر هريدي المرشح على منصب الرئاسة.

وتقدم ماجد فاروق لمنصب نائب رئيس الزمالك كما تقدم أحمد عفيفي مصطفى لمنصب العضوية فوق السن وتقدم عمرو عز مختار لمنصب العضوية تحت السن.

من جانبه قال مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء للإعلان عن موقفه النهائي من خوض الانتخابات مشيرا إلى أنه لا توجد أي موانع قانونية تحرمه من الترشح.

وأكد أن أسرته ترفض خوضه الانتخابات بسبب ظروفه الصحية لكنه لم يحسم موقفه النهائي بعد.

وتم إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية رصدتها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الرياضة في شهر نوفمبر الماضي.

في سياق آخر أعلن الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري لفريق الكرة بنادي الزمالك برنامج بعثة الأبيض التي تطير إلى كينيا لمواجهة توسكر الكيني.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الزمالك إلى كينيا على 3 مراحل حيث يسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

وتقرر أن يتولى حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رئاسة البعثة المتوجهة إلى كينيا.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

وأشار الرملاوي إلى أن جميع أفراد البعثة سيعودون معا إلى القاهرة يوم 17 أكتوبر بعد الانتهاء من مواجهة توسكر.

