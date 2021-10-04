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الدوري المصري من قسمين


أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إقامة بطولة الدوري المصري بشكلها الطبيعي من قسمين بمشاركة 18 فريقا.
واستقرت الرابطة على أن تجرى قرعة بطولة الدوري يوم 12 أكتوبر الجاري وتنطلق المسابقة المحلية يوم 25 من الشهر ذاته وتنتهي منافسات المسابقة يوم 30 أغسطس 2022.
وكانت العديد من الأصوات قد طالبت بإقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد مع دورتين لتحديد البطل والهابطين أو بنظام المجموعتين لتقليل عدد المباريات في ظل تلاحم المواسم وضيق الوقت.
وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن رغبة الأندية هي السبب في إقامة البطولة بالشكل الطبيعي من دورين خصوصا بعدما اعترض الكثير من الأندية على إقامة البطولة من دور واحد مشيرا إلى أن البطولة ستكون مضغوطة بصورة كبيرة في الموسم الجديد.
وأضاف أن كأس الرابطة ستقام خلال فترة التوقف الدولي لكأس الأمم الإفريقية 2021 على أن يتم تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات كل منها تضم 6 فرق وقررت الرابطة انطلاق البطولة يوم 2 يناير المقبل.


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