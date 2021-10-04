فليطح: نتعاون مع المتحف الرسمي للدولة

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أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح حرص الهيئة على تشجيع كافة المساهمات والمبادرات والجهود التي من شأنها ابراز مسيرة الحركة الرياضية الكويتية واحياء تاريخها والحفاظ على هويتها. ورداً على ما نشر حول عدم دعم الهيئة للمتحف الرياضي الخاص بالباحث والإعلامي حسين البلوشي، أوضح فليطح أن الهيئة تعتز بكل جهد يؤرخ للحركة الرياضية ومقتنياتها من خلال تعاونها مع المتحف الرسمي للدولة المتمثل في «بيت العثمان» التابع للديوان الأميري وليس المبادرات الفردية، لافتاُ إلى أن المتحف الرسمي يجسد بمقتنياته الثمينة اطلالة حية لتاريخ الكويت في جميع المجالات ومن بينها تاريخ الرياضة الكويتية. و أهاب بكافة الرياضيين والمهتمين الذين يمتلكون مقتنيات ترتبط بتاريخ الحركة الرياضية الكويتية أن يتقدموا بها الى بيت العثمان حيث تعد هذه الإسهامات بمثابة عمل وطني يحظى بالتقدير والاحترام، ويقدم صورة مشرفة للرياضيين والمهتمين للحفاظ على ارث الرياضة الكويتية.