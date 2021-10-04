الكويت يواجه بيروت في «السلة العربية»

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يختتم الكويت اليوم مبارياته في المجموعة الرابعة عندما يلتقي بيروت اللبناني في 08:00 مساء ضمن منافسات بطولة الأندية العربية الثالثة والثلاثين لكرة السلة المقامة في مصر لغاية 9 أكتوبر الحالي، فيما يلتقي ممثل الكويت الآخر اليرموك مع الشارقة الاماراتي ضمن منافسات المجموعة الثانية. وكان الفريقان خاضا مباراتهما الثالثة في البطولة في وقت متأخر مساء أمس. وتعتبر مواجهة الكويت مع بيروت قوية للطرفين لتحديد بطل المجموعة الذي سيواجه ثاني المجموعة الثالثة. ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام «المقص» حيث يلعب أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني الاولى، وأول الثالثة مع ثاني الرابعة، وأول الرابعة مع ثاني الثالثة.