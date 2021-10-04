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إلغاء بطولة «سيدات الطائرة»

زيد خلف
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الإثنين 04 أكتوبر 2021

أكد أمين سر اتحاد الكرة الطائرة عبدالله الغرير إلغاء اقامة البطولة الحادية والعشرين للاندية العربية للسيدات التي كان مقرر أن يستضيفها نادي سلوى الصباح خلال الفترة من 13 حتى 24 أكتوبر الحالي. وجاء قرار الالغاء بناء على قرار الاتحاد العربي للكرة الطائرة لعدم وصول عدد الفرق التي تقدمت رسمياً للمشاركة في البطولة للحد الادنى طبقاً للوائح مسابقات الاتحاد حيث تقدمت ثلاثة أندية من ثلاث دول فقط. وأكد الغرير أنه سيقوم بالتنسيق مع ادارة نادي سلوى الصباح والاتحاد العربي للكرة الطائرة والاتحادات الاقليمية للكرة الطائرة لتحديد موعد جديد للبطولة يشارك فيه اكبر عدد ممكن من أندية السيدات في المنطقة العربية.


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