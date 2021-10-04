مازال الدخان الأبيض غائباً!

الاخيرة

رغم بدء ما سُمي بالحوار الوطني الكويتي فمازالت النتائج خافية ومازال الدخان الأبيض غائباً، وقد يكون أحد أسباب ذلك التباين الكبير الذي ظهر على السطح بين قوى المعارضة من داعم قوي للحوار ومن معارض بشدة له، وهو ما يظهر أن النتائج النهائية له قد ترضي على الأرجح البعض وتغضب البعض الآخر، وكنا نتمنى، كما ذكرنا سابقاً، لو تم حل تلك الإشكالات بالسرية المطلقة وعبر الرحلات المكوكية قبل الإعلان عن بدء الحوار لضمان النتائج!

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في الكويت لدينا خلافات يفوق عددها الخلافات الموجودة في الصين والهند معاً مما يستوجب خلق مركز دائم للحوار الوطني يقوم عليه رجال ونساء أفاضل من حكماء الكويت، يبادرون بشكل دائم ومتواصل إلى دعوة أطراف الخلاف والنزاع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.. إلخ للمركز لمحاولة تقريب وجهات النظر وحل الإشكال، وبسبب كم الخلافات بالكويت وترسخ ذهنية النزاع بالعقل الكويتي سينشغل العاملون بالمركز طوال العام، ولن يجدوا ساعة واحدة للراحة إلا أنهم سيوفرون مليارات الدنانير التي هي ما يدفعه الوطن هباءً كثمن لتلك الصراعات التي لا تنتهي...

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آخر محطة:

ألف مبروك ظهور نتائج انتخابات مجلس الشورى القطري ونسبة المشاركة العالية التي تجاوزت 65? وهاردلك للنساء ممن شاركن ولم يوفقن بسبب الثقافات العربية المعتادة، ممن نرجو أن نشهد بعضهن عضوات بالتعيين، وأن تبتعد قطر عن ممارسة كويتية سيئة أخرى مضمونها إصدار حكم إعدام سياسي على من لا ينتخب، وجعلها أقرب لسبّة أو طعن في الأهلية، فالحقيقة أن النجاح في الانتخابات لا يعني صك كفاءة وأمانة، ولا عدم النجاح فيها يعني نقصاً بالكفاءة والأمانة.