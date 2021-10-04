«شريحة كورونا».. علمياً غير ممكنة وتقنياً ليست ضرورية

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منذ ظهورها أواخر العام الماضي باتت نظريات المؤامرة تدور بكثافة حول اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد ما أخاف البعض من تلقيها؛ لاسيما وأن بعضها يقول إن تلك الطعوم تحمل شرائح للتتبع، والبعض الآخر يقول إنها تجعل متلقيها ممغنطا، تلتصق بجسده بعض الأجسام المعدنية.وكان رجل الأعمال الأميركي، بيل غيتس، نجم نظريات المؤامرة، حيث ادعى بعض مروجيها أنه كان خلف وضع الشرائح المزعومة في جرعات اللقاح. ونقل موقع «ساينس» عن اختصاصي الأمراض المعدية للأطفال في جامعة ميريلاند، د. مات لورينز، الذي شارك في التجارب التي أجرتها «موديرنا» و«نوفافاكس»، قوله إن وضع الرقائق في اللقاحات «ليس من الممكن (نظرا) للحجم الذي سيكون مطلوبا لتلك الشريحة». وأضاف أن «تلك الشريحة لا بد وأن تكون موصلة بمصدر للطاقة وبالإضافة، على مصدر الطاقة ذاك أن يرسل إشارة عبر إنش واحد على الأقل من العضل والدهون والبشرة إلى جهاز بعيد، وهو مرة أخرى، غير منطقي».