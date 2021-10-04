يوم للحقيقة

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للمرة الأولى في تاريخها، أحيت كندا يوما وطنيا رسميا تضامنا مع ضحايا المدارس الداخلية للسكان الأصليين تحت عنوان اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة. وجاء ذلك بعد اكتشافات مروعة ومتتالية لأكثر من 1000 قبر بدون شواهد في مدرستين داخليتين قديمتين للسكان الأصليين، في وقت سابق من هذا العام. وخرج السكان إلى شوارع تورنتو تكريما للأطفال المفقودين والناجين من هذه المدارس، وارتدوا قمصانا كتب عليها كل طفل مهم. يذكر أن نظام المدارس السكنية الذي كان نشطا في الفترة ما بين عامي 1831 وحتى عام 1996، اقتلع أكثر من 150000 طفل من أطفال السكان الأصليين من بين أسرهم، وتعرض بعضهم لسوء المعاملة والاغتصاب وسوء التغذية داخل هذه المدارس، في واقع وصفته لجنة الحقيقة والمصالحة بـالإبادة الثقافية. رويترز