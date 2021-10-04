سمو نائب الأمير استقبل الغانم والخالد ووزراء والمنقوش

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

واستقبل سموه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة الدكتورة نجلاء محمد المنقوش والوفد الرسمي المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

حضر اللقاء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسفير الكويت لدى دولة ليبيا مبارك العدواني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني.

