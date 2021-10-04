الناصر: سنشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

وطن النهار

كشف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. احمد الناصر عن دعم الكويت للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت وفق توافق وطني وجهود دولية.

وذكر ان حكومة الوحدة الوطنية تواجه استحقاقين مهمين الاول مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا والذي سيعقد في 21 أكتوبر الحالي والثاني الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد الناصر أن الكويت ستشارك بفاعلية في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا موضحا ان مناقشاته مع نظيرته الليبية تضمنت مختلف القضايا الإقليمية.

وتوجه الناصر خلال مؤتمر صحافي عقده وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية د. نجلاء المنقوش على هامش زيارتها والوفد المرافق لها للبلاد، بالشكر لليبيا على دعمها للكويت اثناء رئاستها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مشيرا الى وجود تطابق للرؤى بين البلدين حول العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية.

وفي رده على سؤال عن وجود مبادرة عربية تقودها الكويت لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب قال الناصر: قمت بزيارة الى الجزائر نهاية الاسبوع الماضي حاملا رسالة من صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد الى الرئيس الجزائري عبدالحميد تبون لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فضلا عن بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بدورها وصفت المنقوش الحوارات التي اجرتها في الكويت بالايجابية، مثمنة دعم الكويت لحكومة وحدة الوفاق الوطني وحرصها على تعزيز اواصر الصداقة مع ليبيا.

واشارت الى ان الكويت لديها قيادة رشيدة لشعب نبيل، موضحة سعي بلادها لتطوير العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج وخصوصا الكويت التي تعتبر دولة محورية خليجيا وعربيا وتعول عليها ليبيا في ادارة العديد من الملفات المهمة.

وشكرت مشاركة الكويت في تنظيم المؤتمر الاول لدعم الاستقرار في ليبيا الذي سيعقد في 21 اكتوبر الحالي، في العاصمة طرابلس لتنفيذ مخرجات برلين 1 وبرلين 2 والمسار الامني. وردا على سؤال حول مدى صحة خروج بعض المرتزقة من ليبيا، اشارت المنقوش الى ان الخبر صحيح وهو مجرد بداية وقالت نتمنى خروجهم جميعا من جميع الاراضي الليبية.

وحول تطبيق حكومة الوفاق لقرار مجلس الامة المتعلق بمعاقبة كل من يعيق اجراء انتخابات في ليبيا، اكدت المنقوش ان كل القرارات تؤخذ على محمل الجد وتطبق كافة، متمنية ان تسير العملية الانتخابية وفق المسار السلمي.

وفيما يخص الانتخابات اوضحت المنقوش ان البرلمان اصدر قانونا لاجراء انتخابات رئاسية ولم يصدر بعد قانون الانتخابات البرلمانية ونحن نعمل على ان تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس الوقت.

