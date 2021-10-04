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وطن النهار

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الغانم استقبل المنقوش وجورج


استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية د. نجلاء محمد المنقوش والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، اضافة الى آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.
وحضر اللقاء سفير الكويت لدى ليبيا مبارك عبدالله العدواني، وسفير ليبيا لدى الكويت سليمان الساحلي.
واستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير جمهورية الهند لدى الكويت سيبي جورج.


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